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Otomotiv TOGG'dan heyecanlandıran flaş paylaşım! Sedan modeliyle mi piyasa açılımı? Merak uyandırdı
Otomotiv

TOGG'dan heyecanlandıran flaş paylaşım! Sedan modeliyle mi piyasa açılımı? Merak uyandırdı

Yeniakit Publisher
2024-01-07 20:46:00 - 2024-01-07 21:02:06

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, sosyal medya X hesabından sedan bir modele benzer olduğu tahmin edilen şaşırtan bir görüntü paylaştı. Binlerce insan elektrikli araç meraklısı, Togg'un paylaşımını ''Sedan modeli mi geliyor?'' şeklinde yorumlayarak etiketledi.

Seri üretime geçtiği günden itibaren vatandaşın ilgi odağı olan Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk otomobili olan Togg T10X her geçen gün trafikteki sayısını artırıyor. Öte yandan Togg sosyal medya hesabından Türk halkının en çok merak ettiği sedan modeli için dikkat çeken bir video yayımlandı. Togg Sedan modeli için tarih belli oldu.

TOGG, yeni sedan modelinin ilk görüntüsünü paylaştı

Togg'un yeni modelinin daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre "T10S" adıyla piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor TOGG, tüketici elektroniği ve bilişim fuarı CES 2024'te sergilenmesi beklenen yeni sedan modeline ilişkin ilk tanıtım videosunu paylaştı. 

TOGG'un X platformu üzerinden paylaştığı yeni modelinin tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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