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Ekonomi TOGG'dan fiyat açıklaması
Ekonomi

TOGG'dan fiyat açıklaması

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından "fiyatı belli" iddiaları üzerine açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:12:00 -
TOGG'dan fiyat açıklaması

Fiyatıyla ilgili çeşitli iddiaların gündeme getirildiği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) hakkında resmi açıklama geldi.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.

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Yorumlar

Mülayim

Valla cebimde 260 TL var. Ödenmemiş faturalarım ve ev kiram bekliyor. TOGG'un fiyatı o kadar umrumda yani. Size afiyet olsun.
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Serhat

Arkadaş şahin bile 50 bin tl oldu.... berat bey saolsun ne olacak insanlar fakir yok biri buzdolabı diyor biri sürekli ötv ye vergiye zam üzerine zam ... Ya yok markete gidemiyoruz korkudan bitti togg onlara milyon lük makam araçları ile konvoy gezipte bize şükreşin diyorlar.... keşke bugün seçim olsa da herkez karnesini görse
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