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Teknoloji Togg’dan dolandırıcılığa karşı kullanıcılara kritik uyarı
Teknoloji

Togg’dan dolandırıcılığa karşı kullanıcılara kritik uyarı

Yeniakit Publisher
2023-03-29 17:25:00 -
Togg’dan dolandırıcılığa karşı kullanıcılara kritik uyarı

Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X’i kullanıcılarla buluşturmasına sayılı günler kala, markanın adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilerin sayısında artış yaşandığını açıklayan Togg, kullanıcıları dikkatli olmaya çağırdı.

Kullanıcıları, Togg resmi kanalları dışındaki oluşumlara itibar etmemeleri konusunda uyaran Togg, şu açıklamayı yaptı:

"T10X ön sipariş sürecini Trumore uygulamamız ve resmi web sitemiz togg.com.tr üzerinden gerçekleştirdik. 0850 222 86 44 numaralı telefondan ulaşılabilen Togg Care / Kullanıcı İlgi Merkezimiz de bilgi almak isteyen vatandaşlarımız için çözüm noktası oldu. Bu resmi kanallar dışında sipariş süreciyle ilgili yürüttüğümüz hiçbir faaliyetimiz yoktur.

Vatandaşlarımızı telefonla ya da mesajlaşma servislerini kullanarak arayıp, ek kontenjan, indirim, çekilişsiz sipariş gibi asılsız yalanlarla kandırmaya çalışan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Bundan sonraki süreçte de bu tür dolandırıcılık girişimlerini yakından takip etmeye devam edeceğiz."

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