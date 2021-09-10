TOGG, Türkiye’de elektrikli otomobile ilgiyi artırdı

Söz konusu etkinliğin 11-12 Eylül tarihlerinde herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak, İstanbul Tuzla’daki AutoDrom pist alanında gerçekleştirileceğini aktaran Bayram, 2019 yılında yapılan ilk etkinliğe kıyasla daha geniş bir program hazırladıklarını dile getirdi.

Bu yılki etkinliğe yaklaşık 3 bin ziyaretçinin katılmasını beklediklerini bildiren Bayram, katılımcıların tüm araçları bizzat deneyebileceklerini ve test edebileceklerini ifade etti.

TOGG’un Türkiye’de elektrikli otomobile ilgiyi artırdığını belirten Bayram, “Ne zaman ki TOGG’un lansmanı yapıldı, fabrika temeli atıldı, Cumhurbaşkanımız çıktı TOGG kullandı, bu konuları dile getirdi, elektrikli otomobil kavramından bahsetmeye başladık, o zaman ülkenin tüm ücra köşelerine kadar bu kavram konuşulmaya başlandı. İnanılmaz bir olumlu tepki aldık” dedi.