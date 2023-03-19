Togg T10x sipariş sayısı belli oldu! İşte toplam başvuru sayısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilimiz Togg için gelen sipariş miktarını açıkladı. Bakan Varank, "Yapamazsınız, Hani fabrikası nerede? Neresi yerli ki? Fabrikada üretim bandı yok ithal bunlar, 2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz" şeklindeki haksız eleştirilere de cevap verdi.