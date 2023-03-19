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Teknoloji Togg T10x sipariş sayısı belli oldu! İşte toplam başvuru sayısı
Teknoloji

Togg T10x sipariş sayısı belli oldu! İşte toplam başvuru sayısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilimiz Togg için gelen sipariş miktarını açıkladı. Bakan Varank, "Yapamazsınız, Hani fabrikası nerede? Neresi yerli ki? Fabrikada üretim bandı yok ithal bunlar, 2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz" şeklindeki haksız eleştirilere de cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 21:29:00 -
Togg T10x sipariş sayısı belli oldu! İşte toplam başvuru sayısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a 41 bin sipariş geldiğini açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Varank, "Yapamazsınız, Hani fabrikası nerede? Neresi yerli ki? Fabrikada üretim bandı yok ithal bunlar, 2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz, Bu cümleleri kuranları hatırladınız değil mi? Bugün itibarıyla Togg T10x siparişi 41 BİN oldu! " yazdı.

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