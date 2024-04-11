TOGG sonbaharda Almanya'da satışa çıkıyor: Alman basını yazdı... Yerli otomobil TOGG'a anlamlı mesaj

Türkiye otomobili Togg, Avrupa pazarlarında da satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Bu yılın sonundan itibaren önce Almanya ardından da Avrupa'da görücüye çıkacak Togg T10X'un Alman basınındaki sürüşleri devam ediyor. Başta Stern olmak üzere çok sayıda yayında sürüşleri yayımlanan otomobil için Almanlardan övgü yağıyor. Son olarak Alman haber ajansı DPA, yerli otomobil üreticisi Togg'un sonbaharda Almanya'ya açılacağını yazdı.

Çinli markaların Avrupalı üreticilerle kıran kırana savaş verdiği çekişmeli bir pazarda rekabete katılacak Togg, uzun süredir satış organizasyonu üzerine çalışıyor.

Almanya'da daha önce kurduğu şirket ile birlikte yapılanmasını tamamlayacak olan Togg'a Almanya basını da büyük ilgi gösteriyor.

Başta otomotiv ve haber yayınları olmak üzere çok sayıda medya kuruluşu tarafından test edilen Togg 10X, uzman gazeteciler tarafından deneniyor.

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Stern, automobilwoche, wesser-kurier, sueddeutsche, 24.auto, handelsblatt, wzauto, expresss.de gibi otomobil portallarında test sürüşleri yapılan model, editörlerin beğenilerini topluyor.

Almanya'nın saygın yayınlarından Stern'de Wolfgang Gomoll'un kaleme aldığı haberde, Togg'un Almanya'ya gelişi ve modelin sürüş özellikleri ayrıntılı olarak işleniyor.

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Son olarak Almanya'nın en büyük haber ajansı DPA, Togg'a dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

DPA, Togg CEO'su Gürcan Karakaş'a dayandırdığı haberinde, yerli otomobil üreticisi Togg'un sonbaharda Almanya'ya açılacağını yazdı.