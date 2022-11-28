TOGG satışlarının nasıl yapılacağı belli oldu

Yerli ve milli otomobil için geri sayım başladı. Mart 2023'te yollarda göreceğimiz TOGG'dan satın almak isteyenler nereden, nasıl başvuru yapabileceklerini araştırıyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın yaptığı açıklamalara yer verildi.

Mart sonunda ilk araçları satışa sunacaklarını söyleyen Karakaş, ön siparişlerin ise Şubat 2023 itibarıyla alınmaya başlanacağını açıkladı.

Fiyatın ve donanımların şubatta belli olacağını araç satın almak isteyenlerin online ve TOGG deneyim merkezlerinden siparişlerini verebileceğini ifade eden Karakaş, "İlk yıl 20 bin adet üreteceğiz. Ancak talep bundan daha çok. Şimdiden telefonla, maille araç almak isteyenler bize ulaşmaya çalışıyor. Biz bazı araç üreticilerinin yaptığı gibi 'Ya sen gel 100 dolar depozito bastır. Üç gün sonra araç gelecek' deyip, sonra şu kadar sipariş aldık şeklinde reklam yapmanın peşinde değiliz" dedi.

Karakaş, bu sözleriyle Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil markası Tesla'yı kastetti. Cybertruck modeli için 100 dolar depozito alan Tesla, 1.5 milyon sipariş almıştı.

Ayrıca Hummer ve Ford Lightning de benzer bir uygulama yapmıştı. Karakaş, şubatta siparişlerin bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere alınacağını ve 2023 boyunca teslim edileceğini söyledi.

Model adı konusunda da çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Karakaş, "Kesinlikle bir kelime gibi bir şey olmayacak. Harf ve sayılardan ya da sadece sayılardan oluşabilir" açıklamasını yaptı.

TOGG'un Çinli Farasis Energy ile beraber yüzde 50-50 ortak girişimle kurduğu Siro, 2023 başından itibaren Batarya Teknoloji Merkezi binasında batarya modül ve paketlerinin seri üretimine başlayacak.

2024 sonunda kendi fabrikasında üretime başlayacak olan Siro, 2026'da batarya hücresi de dahil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi haline gelecek. Karakaş, Siro'nun farklı şirketlere batarya tedarik edebileceğinin altını çizdi.

TOGG, 15 seneye yayılmış 3.5 milyar euroluk bir yatırımla gerçekleşiyor. Karakaş, "2023 sonu itibarıyla TOGG için 1.8 milyar euroluk kaynak harcanacak.

Bu kaynağa akıllı cihaz, kampüs ve teknoloji geliştirmek için yapılan yatırımlar dahil. TOGG 4.33 milyar lira ile Türkiye'de mobilite alanında faaliyet gösteren şirketler arasında ödenmiş sermayesi en yüksek şirket."

Avrupa'nın en temiz boyahanesi Gemlik'e kurulmuş. 5 gr/m2'den az "uçucu organik bileşen" salımı ile Türkiye'deki yasal sınırın 9'da 1'i, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de 1'i bir değerle Avrupa'nın en temizi.

TOGG, bayilik sistemi olmadan online satış yapacak. Gürcan Karakaş, yaptıkları araştırmaya göre tüketicilerin online satışa hazır olduğunun ortaya çıktığını belirterek, "İstanbul ile Erzurum arasında e-ticarette fark yok. Teknoloji her bölgede yaygın" sözleriyle özetliyor.