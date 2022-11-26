Togg rekabetçi bir fiyatla pazarda olacak

Togg’un üretileceği Gemlik Kampüsü kamuoyuna sunuldu. 1.2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, son teknolojiyle donatılı fabrikanın gövde, montaj ve boyahane bölümleri tanıtıldı. Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş tarafından yerli otomobilin gövde kısmının robotlarca nasıl üretildiği anlatıldı. 2023’ün ilk çeyreğinde pazara çıkacak SUV da test edildi.

3.5 milyar euroluk yatırım

Karakaş, Togg’un 15 seneye yayılmış 3.5 milyar Euroluk bir yatırım hayata geçirdiğini ifade etti. Bu yatırımın 5 modelde ‘akıllı cihaz’, 175 bin üretim ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini kapsadığını anlatan Karakaş, “2023 sonu itibarıyla Togg için toplamda 1.8 milyar Euroluk kaynak harcanacak. Bu kaynağa akıllı cihaz, kampüs ve teknoloji geliştirmek için yapılan yatırımlar da dahil” dedi. Karakaş, yerli otomobilin 4 milyar 336 milyon 274 bin lirayla Türkiye’de mobilite alanında ilk sırada bulunduğunu vurguladı. Karakaş, şunları kaydetti: “Togg, akıllı cihaz gelirleri ile diğer gelirlerin dengeli olduğu bir planla yola çıktı. Hem cihaz satışından hem mobil hizmet kullanımından gelir elde edecek.

Aynı zamanda batarya ve yazılım maliyetlerini kontrol edebildiği için kârlılığına bunun da katkısı olacak. Togg’un fiyatı şubat ayında açıklanacak. İleri teknolojisiyle öne çıkacak Togg, içten yanmalılar dahil kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edecek bir fiyata sahip olacak. Tüm ön siparişler Şubat 2023 itibarıyla alınmaya başlanacak. İlk yıl 20 bin adet üretim olacak. Siparişler bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere alınacak ve 2023 yılı boyunca teslim edilecek. İlk akıllı cihazın mart sonunda trafiğe çıkmasının ardından ortalama 18 ay sonra Avrupa pazarına giriş yapılacak. Sedan model akıllı cihaz 2025 yılının ilk yarısında piyasada olacak.”

Ligin iddialı oyuncularından

Togg’un 2030 sonu itibarıyla 1 milyon üretim hedefinin bulunduğunu anlatan Karakaş, kamuya 2035 yılına kadar 30 bin Togg satılacağını aktardı. Dünya dönüşümden geçerken yeni oyuncular için yeni fırsatların ortaya çıktığına işaret eden Karakaş, “Togg bu döneme ‘YeniLig’ diyor. YeniLig’in başarılı oyuncuları da yeni nesil teknoloji kullanıcıları merkeze alarak geliştiren şirketler olacak. Togg, YeniLig’in iddialı oyuncularından biri. Her şeyden önce otomotivde ön planda olmayan teknolojiler olacak” diye konuştu.

Yüzde 100 yerli

Togg’un milli bir proje olduğuna dikkat çeken Karakaş, “Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait olan ve bu bakış açısıyla da doğal olarak yüzde 100 yerli bir proje. Günümüzde yerliliği kullandığınız parça sayıları değil, mülkiyet hakları belirliyor. Togg, ilk akıllı cihazı C-SUV için tedarikçilerinin yüzde 75’ini Türkiye’den sağladı. Bu oran değer olarak bakıldığında yüzde 51’e karşılık geliyor. Togg’un hedefi gelecek 3 yıl içinde yüzde 68’lik bir yerlilik oranına ulaşmak” şeklinde konuştu.