TOGG mu Tesla mı? Yapılan fren testi sosyal medyayı ikiye böldü
TOGG ile Tesla marka araç arasında yapılan 120 km/s hızdaki fren testi, sosyal medyayı ikiye böldü.
TOGG ve Tesla araçları arasında yapılan fren testinde, 120 km/s hızla ilerleyen TOGG'un Tesla'ya göre daha erken durduğu ve Tesla'nın yeterince hızlı duramadığı gözlemlendi.
Sonuç olarak, sosyal araçlarda iki aracın güvenlik ve frenleme performansı üzerine tartışmaları arttı.
Kullanıcılar, TOGG'un bu performansını öne çıkarırken, Tesla'nın freni yetersizlik üzerinde yorumlarda bulundular. Test, elektrikli araçlar arasında frenleme sonuçlarının karşılaştırılmasına ilişkin yeni bir gündem oluşturdu.