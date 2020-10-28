TOGG mobil akıllı cihaz projesi

Akit Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 250 bin lira ödüllü ‘9. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nın online düzenlenen kapanış etkinliğinde konuştu. Kacır, yarışmanın otomotiv sektörünün geleceği açısından son derece anlamlı sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

Atılımımızı ilan edeceğiz

Otomotiv alanında büyük gelişim ve dönüşüm yaşandığına işaret eden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz de bu doğrultuda sektör paydaşlarıyla hazırladığımız mobilite teknolojileri yol haritasını yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Tüm mobilite uygulamalarında yerli teknoloji ürün ve hizmetlerine yönelik atılımlarımızı, eylemlerimizi ilan edeceğiz. Otomotiv, 30 milyar dolara yakın ihracatıyla Türkiye’nin önemli sanayi sektörlerindendir. Sektörün en önemli gelişimlerinden biri ise Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Projesi’dir. TOGG, bir otomobil projesi olmanın ötesindedir. Aslında mobil akıllı cihaz projesi olarak öne çıkmaktadır.”

Otonom teknolojiler gelişiyor

Ayrıca “Otonom teknolojiler giderek gelişiyor. Önümüzdeki yıllarda pek çoğumuzun kullandığı otomobiller, otonom özellikleri daha yüksek düzeyde taşıyacak” ifadelerini kullanan Kacır, şunları söyledi: “Bağlantılı araç teknolojileri, yıldan yıla gelişmeye devam edecek. Otomobillerimiz, kullandığımız pek çok eşyayla ve belki vücudumuzdaki biyo sensörlerle haberleşiyor olacaklar. Paylaşım ekonomisi, dünyada giderek büyüyor ve belki önümüzdeki yıllarda araçlar pek çok insan tarafından kullanılıyor olacak. Biz, bütün bu devrimlerin eş anlı olarak yaşanmasını aslında çok güçlü bir altyapıya sahip olan otomotiv sektörümüz için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Ve Türkiye’de son yıllarda yapılan Ar-Ge çalışmalarının önümüzdeki dönemde başarıyla hayata geçirilebilecek, ticarileştirilebilecek pek çok projenin işareti olduğuna inanıyoruz.”