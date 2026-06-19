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Gündem Hani bunlar düşünce özgürlüğünden yanaydı! Komünist Barış Atay kendi maskesini indirdi
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Hani bunlar düşünce özgürlüğünden yanaydı! Komünist Barış Atay kendi maskesini indirdi

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kendinden olmayana tahammülü bulunmayan faşizan zihniyet, TİP eski milletvekili komünist Barış Atay'ın skandal açıklamalarıyla bir kez daha deşifre oldu.

Yıllardır "düşünce özgürlüğü", "demokrasi" ve "kardeşlik" maskesinin arkasına saklanarak milletin sinir uçlarıyla oynayan fondaş medyanın parlatılmış figürü, TİP eski milletvekili Barış Atay, nihayet baklayı ağzından çıkardı.

Kendinden olmayana tahammülü bulunmayan faşizan zihniyet, komünist Atay'ın skandal açıklamalarıyla bir kez daha deşifre oldu.

"Milli ve yerli olana düşmanım" itirafı!

Katıldığı bir mecrada kinini ve nefretini açıkça kusan Atay, bu toprakların milli ve manevi değerlerini savunan, milyonların teveccühünü kazanmış partileri hedef aldı. Ayrımcı dilini fütursuzca savuran eski vekil, şu ifadelerle adeta nefret suçu işledi:

"Ne AK Parti'den ne MHP'den ne de İYİ Parti'den arkadaşım olamaz. Arkadaşlarım, DEM ve CHP'den."

 

Maskeli balon patladı

Ekrana her çıktıklarında "fikir özgürlüğü" naraları atan, toplumu kutuplaştırmakla suçlayan sol-komünist blokun, aslında kendileri gibi düşünmeyen milyonlarca vatandaşı nasıl düşmanlaştırdığı bu açıklamayla tescillendi.

Milli iradeyi, muhafazakar ve milliyetçi seçmeni dışlayan; dostluk ve arkadaşlık kriterini bile Kandil'in siyasi uzantısı DEM ve onun yol arkadaşı CHP ile sınırlayan bu zihniyet, samimiyet testinde bir kez daha sınıfta kaldı.

Millet, her fırsatta demokrasi dersi vermeye kalkan ama içlerindeki diktatörlük ve dışlama dürtüsünü bastıramayan bu kibirli güruhun gerçek yüzünü bir kez daha net bir şekilde görmüş oldu.

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