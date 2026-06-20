  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hani bunlar düşünce özgürlüğünden yanaydı! Komünist Barış Atay kendi maskesini indirdi Özgür Özel'in esprisi alay konusu oldu! 'Biz burada kız kıza oturuyoruz' Tarihi İslamabad Mutabakatı sonrası kritik hamle! Dev zirve için telefonlar sustu diplomasi başladı! Kılıçdaroğlu ilk kez açıkladı! Özgür Özel hırsızları bile bile seçtirmiş Londra'da siyasi deprem! İşçi Partisi kaynıyor: Başbakan Starmer'a "istifa et" ablukası! İstanbul'da metro raydan çıktı Suriye Cumhurbaşkanı Şara, esnaf lokantasında şavurma yerken görüntülendi Netanyahu'ya kendi ülkesinde çok sert suçlama! İsrail askerlerini siyasi kalkan olarak kullanıyor! Haydut ABD işbaşında! Trump: Venezuela'ya bir vali atayacağım Başkan Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong'u kabul etti
Spor Dünya Kupası’ndan ilk kez uygulandı: Milli maçta tarihe geçen kırmızı
Spor

Dünya Kupası’ndan ilk kez uygulandı: Milli maçta tarihe geçen kırmızı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Dünya Kupası’ndan ilk kez uygulandı: Milli maçta tarihe geçen kırmızı

Paraguaylı futbolcu Miguel Almiron, Türkiye maçında ağzını kapatarak konuştuğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Böylece yeni kural ilk kez bir maçta uygulanmış oldu.

Paraguaylı futbolcu Miguel Almiron, Türkiye maçında ağzını kapatarak konuştuğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Böylece yeni kural ilk kez bir maçta uygulanmış oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Francisco Bay Area'da Türkiye ile Paraguay mücadele ederken, yeni kırmızı kart kuralı ilk kez uygulandı. İlk yarının uzatma dakikalarında bir pozisyonda karşılaşmanın hakemi Ivan Barton, VAR'ın uyarısıyla ekranın başına geldi. Pozisyonu izledikten sonra sahaya dönen Barton, 45+3. dakikada Paraguay futbolcu Miguel Almiron'u konuşurken eliyle ağzını kapatmasından dolayı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Bu turnuvada yürürlüğe giren kural, ilk kez Türkiye - Paraguay karşılaşmasında uygulandı.

Milliler dünya kupası'na veda etti!
Milliler dünya kupası'na veda etti!

Gündem

Milliler dünya kupası'na veda etti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23