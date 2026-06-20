Dünya Kupası’ndan ilk kez uygulandı: Milli maçta tarihe geçen kırmızı

Paraguaylı futbolcu Miguel Almiron, Türkiye maçında ağzını kapatarak konuştuğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Böylece yeni kural ilk kez bir maçta uygulanmış oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Francisco Bay Area'da Türkiye ile Paraguay mücadele ederken, yeni kırmızı kart kuralı ilk kez uygulandı. İlk yarının uzatma dakikalarında bir pozisyonda karşılaşmanın hakemi Ivan Barton, VAR'ın uyarısıyla ekranın başına geldi. Pozisyonu izledikten sonra sahaya dönen Barton, 45+3. dakikada Paraguay futbolcu Miguel Almiron'u konuşurken eliyle ağzını kapatmasından dolayı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Bu turnuvada yürürlüğe giren kural, ilk kez Türkiye - Paraguay karşılaşmasında uygulandı.