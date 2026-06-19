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Gündem ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama: Maalesef Hamaney'e zarar verdim
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ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama: Maalesef Hamaney'e zarar verdim

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ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama: Maalesef Hamaney'e zarar verdim

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada "Maalesef İran lideri Mücteba Hamaney'e zarar verdim ve kendisi yaralandı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Maalesef İran lideri Mücteba Hamaney'e zarar verdim ve kendisi yaralandı. Ancak cesur bir kişiliğe sahip. Babasından farklı biri olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

 

"SAVAŞ, İRAN'I ZAYIFLATTI"

Mutabakat gereği kararlaştırılan 60 günü tamamlayacaklarını belirterek İran'a 'tek bir kuruş bile verilmeyeceğini' aktaran Trump, "Savaş, İran'ı zayıflattı. Artık ne hava kuvvetleri ne donanması ne uçaksavar teçhizatı ne radarı ne de kayda değer başka bir şeyi var" yorumunu yaptı.

 

İran'ın 4 ay öncesine kıyasla daha iyi olduğunu söyleyen Demokratlara yüklenen Trump, "Böyle bir şeyi söyleyip yanlarına kar kalmasını hayal edebiliyor musunuz? İnsanlar ne kadar aptal olabilir ki?" ifadelerini kullandı.

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