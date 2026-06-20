Milli maç bitti, ortalık yıkıldı! Verilen tepkiler resmen olay oldu

"Paraguay 10 kişi kaldı, biz yine rakip kaleyi aşamadık." "Villa videoları değil, Dünya Kupası konuşmak istiyorduk." "Bodrum'a değil, son 32 turuna gitmemiz gerekiyordu." "Bu jenerasyonun Dünya Kupası hikayesi bu kadar kısa olmamalıydı." "Arda, Kenan, Ferdi gibi oyuncularla bu sonuç büyük başarısızlık." "Taraftar görevini yaptı, takım yapamadı." "Dünya Kupası hayali iki maç sürdü." "Bir gol atabilsek her şey değişecekti." "88. dakikadaki pozisyon hâlâ gözümün önünden gitmiyor." "Mert'in maç sonundaki gözyaşları her şeyi anlatıyor." "Kupayı alıp geleceğiz denmişti, gruptan bile çıkamadık." "Bu turnuvanın özeti: Büyük beklenti, büyük hayal kırıklığı."