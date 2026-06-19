Kılçdaroğlu ilk kez açıkladı! Özgür Özel hırsızları bile bile seçtirmiş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı SZC TV canlı yayınında gündemi sarsacak itiraflarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin, parti arşivindeki uyarılara ve raporlara rağmen bazı isimleri bile bile belediye başkan adayı yaptığını ifade etti.

"Partinin arşivinde raporlar var dedim, dinlemediler!"

Perde arkasındaki gerçekleri ilk kez bu kadar net bir dille ifşa eden Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecinde Özel yönetimi defalarca uyardığını belirtti.

"Parti zarar görmesin" diye bugüne kadar sustuğunu vurgulayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı belediye başkanlarını göstermeyin' dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.

Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler, bir kısmı içeride şimdi. Olmaz arkadaşlar! Şimdi bunları kamuoyunun büyük bir kısmı bilmiyor.

Ben çıkıp konuşmuyorum parti zarar görmesin diye ama burada belli şeyleri açıklamak zorundayım, açıklayacağım."