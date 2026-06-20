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Yaşam Kurak şehre bereket yağdı! Tam 66 sene sonra yüzler güldü
Yaşam

Kurak şehre bereket yağdı! Tam 66 sene sonra yüzler güldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye’nin kurak illeri arasında yer alan Aksaray’da bu sene etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyesini yükseltti.

Aksaray’da son 66 yılın en fazla yağışının kayıtlara geçmesi, kuraklıkla mücadele eden kentte üreticilerin yüzünü güldürdü. Yağışlar bazı afetleri beraberinde getirse de barajlardaki doluluk oranları arttı. Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı şehirde bu yıl ekilen ürünlerde de rekolte artışı bekleniyor. Kentin hem içme suyu ihtiyacını karşıladığı hem de tarımsal sulama ihtiyacının karşılandığı tek baraj olan Mamasın Barajı yüzde 46'lık bir doluluk seviyesine ulaştı. 40 milyon metreküp suyu olan barajdaki su miktarı 75 milyon metreküp olarak ölçüldü. Uzmanlar her şeye rağmen israftan kaçınılması gerektiğimi vurguladı.

 

Yüzde 46 oranında doluluk kaydedildi

Yağışlar ve etkileri hakkında bilgiler veren Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın, "Türkiye'de son 66 yılın en büyük yağmurları yağdı. Dolayısıyla kar ve yağmur suları bakımından su oranımız artmıştır. Türkiye'de yıllık metrekareye düşen yağış miktarı 574 kilogram, bölgemize metrekareye düşen 324 kilogram iken bu son yağışlarla verim ve bereket gelmiştir. Mevcut Mamasın Barajımızda 40 milyon metreküp suyumuz var iken en son yapılan ölçümde 75 milyon metreküpe çıkmıştır. Bu da buranın doluluk oranının yüzde 46 oranında arttığını göstermektedir. Ancak bu şu anlama gelmesin ki, barajımız dolu değildir. Yüzde 50'si hala boştur ama son yağışlarla yüzde 46 oranında su miktarımız artmıştır" dedi.

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