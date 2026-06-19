  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ak Parti'den Cemil Tugay'ın istifasına ilk yorum Ümmetin lideri, Cuma namazını Hz. Osman Camisi'nde kıldı Bakan Çiftçi’den talimat geldi! Dev ekranlara YKS engeli Çocuk istismarından aranıyordu... Adnan'ın adamı enselendi! Barış Yarkadaş açıkladı: CHP’den operasyonlara karşı zevahiri kurtarma tepkisi! Bakan Gürlek üstüne basa basa söyledi “Dünyanın neresine giderlerse kaçamazlar” Gerilim tırmanıyor! ABD, İsrail'i böyle aşağıladı Abdulkadir Selvi: Türk milleti İmamoğlu’na niye oy versin? Daha iyi yolsuzluk yapsın diye mi? İddia Enver Aysever’den! Halk TV’nin yakında ‘arınarak’ Kılıçdaroğlu saflarına geçmesi an meselesi! Anket oyunları tekrar başladı, o isim saçmalığa dikkat çekti! Özel başındayken CHP’nin oyu 31.4’ken ayrıştıklarında oyları 39.1’e yükselmiş!
Gündem Londra'da siyasi deprem! İşçi Partisi kaynıyor: Başbakan Starmer'a "istifa et" ablukası!
Gündem

Londra'da siyasi deprem! İşçi Partisi kaynıyor: Başbakan Starmer'a "istifa et" ablukası!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Londra'da siyasi deprem! İşçi Partisi kaynıyor: Başbakan Starmer'a "istifa et" ablukası!

İngiltere'de sular durulmuyor. Başbakan Keir Starmer'a karşı liderlik yarışına hazırlanan Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın, Makerfield ara seçimlerini kazanarak parlamentoya girmesi İşçi Partisi'ni ayağa kaldırdı. Aralarında kabine üyelerinin de bulunduğu çok sayıda İşçi Partili ağır top, Başbakan Starmer'a "liderlik yarışından çekilme ve usulünce görevi bırakma" çağrısı yaptı.

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'a karşı liderlik yarışına hazırlanan Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın, dünkü Makerfield ara seçimlerinde Meclise girmeye hak kazanmasının ardından aralarında bakanların da bulunduğu çok sayıda İşçi Partili, Starmer'a "liderlik yarışına girmeme ve usulünce görevi bırakma" çağrısı yaptı.

The Guardian ve The Times'ın İşçi Partisi kaynaklarına dayandırdıkları haberlere göre, aralarında İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ile Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Ed Miliband'ın da yer aldığı yaklaşık 200 partili, Başbakan'ın usule uygun şekilde çekilmesini istedi.

Miliband ve Mahmood, Starmer'ı görevi bırakma ve yeni lider seçim takvimini belirlemeye çağırırken parti kaynakları bu ikiliye yeni bakanların da eklenebileceğini belirtti.

Kaynaklar, Starmer'ın bugün milletvekili ve bakanlarla görüşerek fikirlerini soracağı ancak Başbakan'ın kolay vazgeçme niyeti olmadığını vurguladı.

Starmer'ın hafta sonu istifa etmemesi veya yeni lider için bir takvim belirlememesi halinde gelecek salı yapılacak Kabine Toplantısı'nda, bakanların duruma müdahale edebileceğini aktaran kaynaklar, Starmer'a "Kaçınılmaz sona gelmeden gitsin." sözleriyle çekilme çağrısı yaptı.

Kaynaklar, Starmer'ın bir takvim belirledikten sonra liderlik yarışına da girmemesi gerektiğini kaydetti.

 

YENİ LİDER OLARAK MANCHESTER BELEDİYE BAŞKANI BURNHAM'IN ADI ÖNE ÇIKMIŞTI

Jeffrey Epstein bağlantılı Peter Mandelson'un Washington Büyükelçisi olarak atanması, siyasi vaatlerin yerine getirilememesi ve son olarak mayıstaki yerel seçim yenilgisinden sonra İşçi Partisi'nde Starmer'ın istifası yüksek sesle dile getirilmeye başlamıştı.

Birçok partinin önde gelen ismi, Starmer'a görevi bırakma çağrısı yaparken, yeni lider olarak Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın adı öne çıkmıştı.

Partinin başına geçebilmesi için milletvekili olması gereken Burnham, şubatta yapılan Gorton and Denton milletvekili ara seçimlerinde aday olmak istemiş ancak Starmer, bu adaylığı engellemişti.

Burnham, İşçi Partisinin Ulusal Yürütme Komitesinin kararıyla Makerfield'da yapılacak milletvekili ara seçimlerinde yarışma hakkını elde etmiş, dün yapılan seçimde de Meclise girmeye hak kazanmıştı.

Daha önce eski Başbakan Yardımcısı Angela Rayner ile eski Sağlık Bakanı Wes Streeting de Starmer'a istifa çağrısı yapmış, Streeting liderlik yarışına gireceğini, Rayner ise Burnham'a destek vereceğini ifade etmişti.

İngiltere’de sosyal medya yasağı
İngiltere’de sosyal medya yasağı

Dünya

İngiltere’de sosyal medya yasağı

İngiltere’de sakatlık şoku! Livramento çıktı, Chalobah kadroya girdi
İngiltere’de sakatlık şoku! Livramento çıktı, Chalobah kadroya girdi

Spor

İngiltere’de sakatlık şoku! Livramento çıktı, Chalobah kadroya girdi

Kuzey Kore ile İngiltere arasında kriz!
Kuzey Kore ile İngiltere arasında kriz!

Dünya

Kuzey Kore ile İngiltere arasında kriz!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23