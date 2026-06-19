Özgür Özel'in esprisi alay konusu oldu! 'Biz burada kız kıza oturuyoruz'
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP'nin mutlak şutlanı Özgür Özel, Denizli'de gerçekleştirdiği kahvehane ziyaretinde ilginç anlara imza attı. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmek üzere kahvehaneye giren Özel, etrafını saran kadın seçmenlerle yaptığı sohbet sırasındaki rahat tavırları ve kullandığı ifadeler bir anda gündem oldu.
Kendisine ilgi gösteren kadınların arasında oturan Özel, çevredekileri şaşkına çeviren bir espri patlatarak "Biz burada kız kıza oturuyoruz, kusura bakma" dedi.
Kahvehanedekiler Ne Diyeceğini Bilemedi
Denizli'deki kahvehane ziyaretinde samimi bir hava yakalamaya çalışan Özgür Özel'in bu çıkışı, salondakiler tarafından şaşkınlık ve gülüşmelerle karşılandı. CHP'li Özgür Özel'in, geleneksel kahvehane ortamında kendisini kadın seçmenlerle "kız kıza" muhabbet ediyor olarak tanımlaması, siyasi çevrelerde ve kahve sakinleri arasında "bu nasıl espri" yorumlarına neden oldu.
Siyasi ciddiyetten uzak bulunan bu üslup, CHP liderinin hanesine yeni bir ironi olarak yazıldı.