Özgür Özel'in esprisi alay konusu oldu! 'Biz burada kız kıza oturuyoruz'

Kendisine ilgi gösteren kadınların arasında oturan Özel, çevredekileri şaşkına çeviren bir espri patlatarak "Biz burada kız kıza oturuyoruz, kusura bakma" dedi.

Kahvehanedekiler Ne Diyeceğini Bilemedi

Denizli'deki kahvehane ziyaretinde samimi bir hava yakalamaya çalışan Özgür Özel'in bu çıkışı, salondakiler tarafından şaşkınlık ve gülüşmelerle karşılandı. CHP'li Özgür Özel'in, geleneksel kahvehane ortamında kendisini kadın seçmenlerle "kız kıza" muhabbet ediyor olarak tanımlaması, siyasi çevrelerde ve kahve sakinleri arasında "bu nasıl espri" yorumlarına neden oldu.

Siyasi ciddiyetten uzak bulunan bu üslup, CHP liderinin hanesine yeni bir ironi olarak yazıldı.