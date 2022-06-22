TOGG iş ilanları: TOGG hangi pozisyonda personel alımı yapıyor?

2019 yılının sonlarına yolculuğuna başlayan TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, seri üretimin 2023'ün ilk çeyreğinde başlamış olacağını duyurdu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Tesisi’nde, 27 Aralık 2019 tarihinde ‘Yeniliğe Yolculuk’ sloganıyla başlayan Türkiye’nin yerli otomobili TOGG ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Consumer Electronic Show (CES) fuarında ilk kez dünyanın beğenisine sunuldu.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, “Hedefimiz kasımda bu işi tamamlamak. 10 Kasım’da tamamlamak için ağustosun başında bizim deneme üretimlerine başlamış olmamız lazım.” dedimişti.

TOGG personel alımı ilanları

TOGG personel alımı ilanları peş peşe yayımlandı. TOGG bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru aşamasına ilişkin detayları araştırıyor. TOGG, yerli otomobilin üretimi için yeni iş ilanları açtı. TOGG'un LinkedIn hesabından yapılan iş ilanlarını incelediğimizde, personel alımlarının yalnızca Türkiye için değil, Almanya'daki ofisi için de yapacağı öğrenildi.

TOGG hangi pozisyonda personel alımı yapıyor?

Pazar analizi ve talep planlaması, program yönetimi, satın alma, dağıtım kanalı ve iş geliştirme, sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler, maliyet mühendisliği, dış ticaret, garanti yönetimi, dijital cüzdan ve ödeme sistemleri, soğutma sistemleri, elektrik sistem doğrulama ve test, elektrik elektronik sistem mühendisliği, kullanıcı deneyimi tasarımı, yazılım mühendisliği, VR modelleyici.

Elektrik elektronik sistem mühendisi için aranan şartlar neler?

* Elektrik elektronik ya da bilgisayar mühendisliği programlarından mezun olmak.

* Elektrik elektronik sistem mühendisliği alanında en az 5 yıl deneyim.

* Otomotiv sistem mühendisliği deneyimi.

ISO 26262 uygulamalarına aşina olmak.

* Dijital video işleme işinden anlamak.

* CAN, Ethernet, LIN, RF / BLT, GMSL, AUTOSAR, DOIP, ÜDS, SOMEIP, PREEVision, Linux, RTOS ve CAD / CAE uygulamalarına aşinalık.

* İleri düzeyde İngilizce.

Sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler uzmanı için aranan şartlar neler?

* İşletme, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya diğer mühendislik programlarından mezun olmak.

* Sigorta sektöründe iş analizliği, dijital dönüşüm ve danışmanlık gibi alanlarda en az 3 yıl deneyim.

* Veri odaklı iş modelleri, veri analitiği ve e-ticaret sektöründe bilgi sahibi olmak. TOGG ilan detaylarına https://www.linkedin.com/jobs/togg-jobs-worldwide'f_C=12978558&trk=top-card_top-card-primary-button-top-card-primary-cta&position=1&pageNum=0 " internet adresinden ulaşılabilmekte.