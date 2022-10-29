Togg ile 60 yıllık hayal gerçek oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg'un fiyatına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Bursa Gemlik'teki üssünün açılışında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu anlamlı günde tek yürek olduğumuz tarihi bir açılışta buluşmamız nasip eden rabbime hamd semalar ediyorum.

Seri üretim bandından indirilen sizlerin huzuruna çıkardığımız bu otomobille 60 yıllık hayal gerçek oldu.

Millet olmak demek ortak bir geleceğe birlikte yönelmek demektir.

Togg ortak bir hayali kurmayı bize yaşatan projenin adıdır. 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Bir tarafta kırmızı bir tarafta ise beyaz.

Togg, 85 milyonun ortak gururudur. Destek veren herkese teşekkür ederim. Emekçilerimizi kutluyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı da işte burada. Dün Ankara'da cumhuriyetin yeni asrına damga vuran Türkiye'nin Yüzyılı müjdesini milletimizle paylaştık. Kimileri Togg'u akıllı cihaz olarak tarif ediyor.

Bize küçük düşünmek yakışmaz. Vizyonumuz da geniştir. Namerte muhtaç olmamaktır.

Bir tarafta kırmızı, bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz.

"Tayfun füzesinin arkası gelecek"

Tayfun füzesi atıldı ve Yunanistan'ın gündemine geldi. Daha durun arkası gelecek.

"Çılgın Türkler geliyor"

Togg Avrupa'nın yollarına düştüğü zaman ciddi manamda tutuşacaklar. Ne diyecekler "Çılgın Türkler geliyorlar" diyecekler.

Togg prestijli olarak yoluna devam edecek.

Muhalefete "Togg" yanıtı

Yerli ve milli bir otomobil markasına sahip olmamak milletçe yüreğimizi hep sızlatıyordu. Biz yerli otomobil üretmek intihardır diyenleri gördük. Ülkemizin önde gelen sanayicileri ve iş insanları bir araya gelerek bu projeyi başlattı.

İlk tanıtımda hani bunun fabrikası diyerek alay edenler vardı. İşte fabrika burada.

Devrim otomobiline engel olanlar, devrin otomobili Togg'a engel olamadılar olamayacaklar.

Altyapımızdaki asırlık ihmalleri gidermek için gece gündüz çalıştık. Bilim, teknoloji, araştırma geliştirmeye öncelik tanıdık. Sanayi, tarım, ihracatımızı geliştirdik. Ülkemizde 20 yılda adeta sıfırdan bir yenilikçilik eko sistemi kurduk. Teknopark sayımızı 96'ya, organize sanayi bölgelerimizin sayısını 344'e, buralardaki istihdamı 2.5 milyona çıkardık.

Siz fabrika kurulmuyor diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa bulmak için birbiriyle yarışıyor. Salgın, Avrupa ve Avrupa'daki tedarik zincirlerini sarsarken sanayicimiz ihracatla meşguldü. Girişim ekosistemimiz geçen yıl 1.5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dünyada teknoloji ve girişimciliğin nerelere geldiğini görmek için 10 bin kilometreye girmeye lüzum yok. Bunun için teknoparklara bakmanız, Türk girişimcileri ziyaret etmeniz yeterli. TOGG önümüzdeki dönemde prestijli bir Türk markası olarak dünyanın pek çok yerinde yolları süsleyecektir.

Fabrikasına sahip olmamak milletçe yüreğimizi sızlatıyordu. Milli otomobil markası çıkması vaktidir deyince milletimiz yanımızda yer aldı. Ülkenin cumhurbaşkanı olarak, ta başbakanlığım döneminde babayiğitlere davet çıkardım.

Bu ülkede evelallah bu işi üstlenecek babayiğitler var. Her çabamız gibi buna da dudak bükeler vardı. Yerli otomobil üretmek intihardır diyenleri gördük. Ancak kararımızdan taviz vermeyerek bu projeyi hayata geçirecek babayiğitleri aramayı sürdürdük. Sanayi şirketleri biraraya gelerek birikim ve tecrübeleriyle yerli otomobil projemizi başlattılar.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu öylesine tuttu ki, Togg markanın da ismi olarak gönüllerde yerini aldı. Proje Devrim otomobilinin akıbetini yaşasın diyenler yapamazsınız diyenlere de rastladık. Bugün banttan indirdiğimiz aracın ilk tanıtımında hani bunun fabrikası nerede diyerek alay edenler vardı. İşte buyrun fabrika burada

En başından beri projeyi boğmaya, değersizleştirmeye çalışanlara soruyorum; fabrika nerede diyordunuz, fabrika burada Bursa Gemlik'te. Salgın şartlarına rağmen rekor hızla inşa edilen Togg Gemlik Tesisi, onu da söyleyeyim öğrensinler 1.2 milyon metrekare arazi üzerinde 230 bin metrekare kapalı alana sahip eser olarak işte burada.

Ne zaman yollarda olacak?

2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarda olacak.

Bu tesiste araştırma geliştirme merkezi var. Tasarım merkezi var. Prototip geliştirme ve test merkezi var. Strateji yönetim merkezi var. Test pisti de var. Oradan geldim. Velhasıl burada otomobil üretmek için ihtiyaç duyulan her şey var. Burası çevreye duyarlı yeşil bir tesis. Çevreci. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde yüz ülkemize ait proje olan Togg'un üretiminde Anadolu'nun dört bir tarafındaki KOBİ ve tedarikçilerimiz de yer alıyor.

Fiyatı ne kadar olacak?

Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır.

Ayrıntılar geliyor...