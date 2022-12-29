TOGG için satmaya başladılar! Görenler şaşkına döndü
Otomobil piyasasında fiyatlar bir türlü düşmezken vatandaşlar yerli otomobil Togg'u merak içerisinde bekliyor. Vatandaşlar yeni yıla saatler kala ellerindeki otomobillerin ilanlarını sitelere yüklerken 'Togg almak için satıyorum' başlıklarını attı.
Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın TOGG ön satışı için Şubat ayını işaret etmesinden sonra İkinci el araç piyasasında hareketlilik başladı.
Son günlerde ikinci el araç piyasasında TOGG hareketliliği başladı. TOGG'ub tanıtılması ve ayrıntılarının açıklanmasının ardından ikinci el otomobil ilanlarında, TOGG alacaklarını ve nakit paraya ihtiyaç duyduklarını ifade eden ilanlar açılmaya başlandı.
Yayınlanan ilan başlıklarının bazılarından Togg'un açıklanan renkleri belirtilerek, “Anadolu veya Oltu için satılıktır” ifadeleri kullanılırken, bazılarında “Yerli otomobil almak için satılık” ifadeleri kullanıldı.