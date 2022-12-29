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Otomotiv TOGG için satmaya başladılar! Görenler şaşkına döndü
Otomotiv

TOGG için satmaya başladılar! Görenler şaşkına döndü

Otomobil piyasasında fiyatlar bir türlü düşmezken vatandaşlar yerli otomobil Togg'u merak içerisinde bekliyor. Vatandaşlar yeni yıla saatler kala ellerindeki otomobillerin ilanlarını sitelere yüklerken 'Togg almak için satıyorum' başlıklarını attı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 08:26:00 -
TOGG için satmaya başladılar! Görenler şaşkına döndü

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın TOGG ön satışı için Şubat ayını işaret etmesinden sonra İkinci el araç piyasasında hareketlilik başladı.

Son günlerde ikinci el araç piyasasında TOGG hareketliliği başladı. TOGG'ub tanıtılması ve ayrıntılarının açıklanmasının ardından ikinci el otomobil ilanlarında, TOGG alacaklarını ve nakit paraya ihtiyaç duyduklarını ifade eden ilanlar açılmaya başlandı. 

Yayınlanan ilan başlıklarının bazılarından Togg'un açıklanan renkleri belirtilerek, “Anadolu veya Oltu için satılıktır” ifadeleri kullanılırken, bazılarında “Yerli otomobil almak için satılık” ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

Ömer

Böyle rezil bir ÖTV ve üzerine kaymaklı KDV görülmemiş,. 500 binlik araba1.5 milyona , telefoda bir alana bir devlete bedava.

Vatandaş rıza

TOGG satışlarında , yıl bazında en çok KM yapan kişi ve kuruluşlara öncelik verilmesi aracın doğal ortamda test edilmesini sağlayacaktır.
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