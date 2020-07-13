TOGG için ilk mühendislik projesi

Alman mühendislik şirketi EDAG, Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde ofis açtı. Şirketin yeni ofisindeki ilk mühendislik projesi Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile gerçekleştirilecek. TOGG ile olan iş birliği kapsamında Türkiye Ofisi’nin açılışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan EDAG CEO’su Cosimo De Carlo; “Mayıs 2019’dan bu yana sorumlu mühendislik ortağı olarak TOGG’la başarılı bir iş birliği yürütüyoruz. Bu iş birliğinin geldiği noktada Türkiye’de de bir ofisimizin olması gerektiğine karar verdik. Çünkü TOGG’un Türkiye ve Avrupa’nın elektrikli ulaşımına (e-mobility) önemli katkı sağlayacağından eminiz” diye konuştu.

“Ana hedefimize bir adım daha attık”

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ise “Dünyada 60 noktaya ulaşan bir ağ içinde çalışan mühendislik şirketi EDAG’ın, TOGG’un çekim alanına girerek Türkiye’ye ve Bilişim Vadisi’ne gelmiş olmasını ‘Mobilite Ekosistemi’ oluşturmak olan ana hedefimize doğru bir adım daha attığımızın kanıtlarından olarak görüyorum” dedi.

EDAG Grubu COO’su Harald Keller de “TOGG ile iş birliğimizle, Türkiye’nin geleceğin otomotiv pazarında önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz” dedi.