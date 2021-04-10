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Gündem TOGG için 7/24 canlı yayın
Gündem

TOGG için 7/24 canlı yayın

TOGG, Gemlik Tesisi’nde hız kesmeden devam eden çalışmalarının takip edilebilmesi için 7/24 kesintisiz bir canlı yayın başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 01:26:00 - 2021-04-10 01:27:26

TOGG, Gemlik Tesisi’nde son hızla devam eden inşaat çalışmalarını canlı yayınla tüm dünyaya açtı. Üst yapı çalışmaları süren Gemlik Tesisi’ndeki tüm gelişmeler, togg.com.tr sitesindeki TOGG TV sekmesinden anlık olarak takip edilebilecek.

TOGG Gemlik arıtma, montaj, enerji, boya, gövde, giriş ve batarya birimlerinin temel güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Boya, gövde, montaj ve enerji birimlerinde soket altı kaide ve kolon betonları dökülmeye başlanan Gemlik Tesisi’ndeki şantiyede 900 kişi görev yapıyor. Sahadaki son durumu TRT Haber görüntüledi.

2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan indirilecek

Şantiyedeki çalışan sayısının ilerleyen dönemde 1500’e kadar çıkması bekleniyor.

TOGG Gemlik Tesisi’nde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin battan indirilmesi hedefleniyor.

Gemlik Tesisi’nde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

Kaynak: TRT Haber

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