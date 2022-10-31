Togg, çok ama çok fena battı! Soyadını gizleyen yazardan pespaye sözler
Kamuoyunda 'yalan ve asparagas haberlerin kralı' olarak tanınan Rahmi Turan’ın soyadını gizleyen oğlu Murat Muratoğlu, yerli ve milli otomobil Togg'u hedef aldı.
Kamuoyunda 'yalan ve asparagas haberlerin kralı' olarak tanınan Rahmi Turan’ın soyadını gizleyen oğlu Murat Muratoğlu, yerli ve milli otomobil Togg'u hedef aldı.
Sözcü'nün ekonomi yazarı Muratoğlu, bu haliyle Togg'un AK Parti sonrasında kâr edip yaşama şansının olmadığını iddia etti.
"Bir pazarlama faciası TOGG!" başlıklı yazısında Muratoğlu, "İktidar partisinin seçim vaadi olarak işe başlanmış, tanıtımı, temel atması, üretimi, satışı bir siyasi partinin tekeline bırakılmış otomobil fabrikasının gelecekte yaşaması mümkün mü?" ifadelerini kullanarak hasedini gözler önüne serdi.