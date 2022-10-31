  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Togg, çok ama çok fena battı! Soyadını gizleyen yazardan pespaye sözler
Medya

Togg, çok ama çok fena battı! Soyadını gizleyen yazardan pespaye sözler

Kamuoyunda 'yalan ve asparagas haberlerin kralı' olarak tanınan Rahmi Turan’ın soyadını gizleyen oğlu Murat Muratoğlu, yerli ve milli otomobil Togg'u hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 13:58:00 -
Togg, çok ama çok fena battı! Soyadını gizleyen yazardan pespaye sözler

Kamuoyunda 'yalan ve asparagas haberlerin kralı' olarak tanınan Rahmi Turan’ın soyadını gizleyen oğlu Murat Muratoğlu, yerli ve milli otomobil Togg'u hedef aldı.

Sözcü'nün ekonomi yazarı Muratoğlu, bu haliyle Togg'un AK Parti sonrasında kâr edip yaşama şansının olmadığını iddia etti.

"Bir pazarlama faciası TOGG!" başlıklı yazısında Muratoğlu, "İktidar partisinin seçim vaadi olarak işe başlanmış, tanıtımı, temel atması, üretimi, satışı bir siyasi partinin tekeline bırakılmış otomobil fabrikasının gelecekte yaşaması mümkün mü?" ifadelerini kullanarak hasedini gözler önüne serdi. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23