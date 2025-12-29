Togg almak için son şans! 1 milyon TL faizsiz kredi kampanyası bitiyor

Türkiye'nin mobilite markası Togg, 2025 yılını dev bir kampanya ile kapatıyor. Aralık ayına özel olarak duyurulan ve yoğun ilgi gören finansman desteği kapsamında, hem SUV modeli T10X hem de fastback modeli T10F için sunulan avantajlı ödeme planlarında son günlere girildi. Bireysel ve kurumsal müşterilere hitap eden kampanya, 1 milyon TL tutarındaki kredi için sıfır faiz imkanı sunarak araç sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Yeni renk seçenekleri ve gelişmiş sürüş asistanlarıyla dikkat çeken yerli otomobiller için başvurular, Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden hızla tamamlanabiliyor.

Yerli otomobil markası Togg, yılın son günlerinde sunduğu özel kampanya ile T10F ve T10X modellerinde araç sahibi olmak isteyenler için dikkat çeken bir fırsat sunuyor. "Büyük Aralık Finansmanı" adıyla duyurulan kampanya kapsamında, 1 milyon TL tutarındaki sıfır faizli kredi desteği için başvuru süresi sona yaklaşıyor.

Hem bireysel hem de kurumsal alıcıları kapsayan bu özel finansman desteğiyle birlikte, Togg modellerine ulaşmak isteyenler için ödeme koşulları büyük avantaj sağlıyor. Kampanyanın detayları, sunulan ödeme planları ve yeni renk seçenekleri araç sahibi olmayı düşünenlerin gündeminde yer alıyor.

12 ay vadeli faizsiz kredi desteğinin yanı sıra, uzun vadeli farklı finansman seçenekleri de tüketicilere sunuluyor. Kampanya süresince araç almak isteyen vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden kredi başvurularını dijital ortamda gerçekleştirebiliyor.

1 MİLYON TL’LİK FAİZSİZ KREDİ SEÇENEĞİ

Togg’un fastback formundaki modeli T10F için geçerli olan kampanyada, bireysel alıcılar için şu iki seçenek öne çıkıyor:

12 Ay Vade, 1.000.000 TL Kredi, %0 Faiz (Aylık ödeme: 83.334 TL)

48 Ay Vade, 1.700.000 TL Kredi, %2,39 Faiz (Aylık ödeme: 68.617 TL)

Kurumsal müşterilere özel olarak ise şu iki paket sunuluyor:

12 Ay Vade, 1.000.000 TL Kredi, %0 Faiz (Aylık ödeme: 83.334 TL)

48 Ay Vade, 1.900.000 TL Kredi, %2,63 Faiz (Aylık ödeme: 71.923 TL)

Kampanyaya dahil olan modeller arasında T10F’in V1, V2 ve V2 4More versiyonları bulunuyor.

YENİ RENKLER, GÜÇLÜ DONANIMLAR VE HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİ

Togg T10F modeli sadece finansman kampanyasıyla değil, teknik donanımı ve tasarımıyla da öne çıkıyor. Araç, hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 20’den yüzde 80 seviyesine yalnızca 28 dakikada ulaşıyor. Sürücü güvenliğini ön planda tutan teknolojik özellikler arasında trafik işareti algılama, akıllı hız sabitleyici, şerit takip sistemi, çevre görüş kamerası ve sürücü dikkat asistanı yer alıyor.

Togg’un renk yelpazesi de genişliyor. Mevcut renkler olan Gemlik, Oltu ve Kula’ya ek olarak, "Urla" ve "Mardin" isimli yeni renk seçenekleri de araçlarda tercih edilebiliyor. Kullanıcılar, kredi işlemlerini Togg’un mobil uygulaması Trumore üzerinden kolayca tamamlayabiliyor.