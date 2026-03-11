  • İSTANBUL
Gündem ABD yönetiminde "İran" paniği: Hesapları çarşıya uymadı!
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Küresel zorbalığın merkezi ABD, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı başlattığı kirli savaşta duvara tosladı. Washington kulislerinden sızan bilgilere göre, Beyaz Saray yönetimi bölgedeki direnişin boyutunu ve ekonomik sonuçlarını öngöremediği için büyük bir şaşkınlık ve karamsarlık yaşıyor.

Trump’tan gerçekleri gizliyorlar

New York Times gazetesinin haberine göre, ABD yönetimindeki üst düzey yetkililer arasında tam bir kaos hakim. Askeri operasyonun "muazzam bir başarı" olduğunu iddia eden Donald Trump’a, sahadaki gerçek mağlubiyeti ve stratejisizliği rapor etmeye korkan danışmanların, büyük bir panik içinde olduğu belirtiliyor. Yetkililer, savaşın nasıl sonlanacağına dair ellerinde net bir plan olmadığını itiraf ediyor.

Hürmüz Boğazı korkusu uykularını kaçırdı

Daha önce İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik hamlelerini küçümseyen Pentagon ve Beyaz Saray danışmanları, Hürmüz Boğazı’ndaki fiili durum sonrası ne yapacaklarını şaşırdı. Dünya petrol arzının kalbi sayılan boğazda ticari trafiğin durma noktasına gelmesi ve petrol fiyatlarındaki önlenemez yükseliş, ABD ekonomisini sarsmaya başladı.

"On İki Gün Savaşı"ndan daha ağır darbe

Analistler, Tahran’ın bu seferki cevabının geçen yılki "On İki Gün Savaşı"ndan çok daha sert ve agresif olduğunu vurguluyor. Trump yönetiminin, bölgedeki varoluşsal tehdidi yanlış okuduğu ve müttefiklerini de tehlikeye attığı ifade ediliyor.

Cumhuriyetçilerde "Seçim" korkusu başladı

Petrol fiyatlarındaki artışın ABD iç piyasasına yansıması, Cumhuriyetçi siyasetçileri de ayağa kaldırdı. Yaklaşan ara seçimler öncesi derinleşen ekonomik krizin sandığa "hezimet" olarak yansımasından korkan senatörlerin, yönetimdeki strateji eksikliğinden şikayetçi oldukları bildirildi.

Şuayip

Zalimin zülmüne karşi mazlumun Allahı vardır
