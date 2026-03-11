ABD ile "uzun vadeli" ilişki kurmak istediklerini söyledi Ülkeyi koşulsuz verdi şimdi tapusunu verecek

  • İSTANBUL
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile enerji, madencilik ve uyuşturucuyla mücadele dahil birçok alanda ortak bir ajandaya sahip olduklarını belirterek, "Uzun vadeli ve istikrarlı ilişkiler kurmak istiyoruz ancak bunlar gerçeğe dayanmalı." ifadesini kullandı.

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Rodriguez, ABD ile yıllar sonra yeniden tesis edilen diplomatik ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

Rodriguez, ABD ile enerji, madencilik ve uyuşturucuyla mücadele dahil birçok alanda ortak bir ajandaya sahip olduklarını belirterek, "Uzun vadeli ve istikrarlı ilişkiler kurmak istiyoruz ancak bunlar gerçeğe dayanmalı." ifadesini kullandı.

ABD'nin 3 Ocak'ta askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Rodriguez, "Venezuela'nın gerçekleri bilinmeli, biz bir uyuşturucu ülkesi değiliz. Devlet Başkanı Maduro ve eşi masumdur." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Venezuela ile ilişkilere dair açıklama yapılmıştı.

Venezuela'nın geçici yetkilileriyle diplomatik ve konsolosluk ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, "Bu adım, Venezuela'da istikrarı teşvik etmek, ekonomik toparlanmayı desteklemek ve siyasi uzlaşmayı ilerletmek konusundaki ortak çabalarımızı kolaylaştıracaktır." ifadesi kullanılmıştı.

​​​​​​​Başkent Caracas'taki Baruta semtinde yer alan ABD'nin Caracas Büyükelçiliği, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 2019'da askıya alınmasından bu yana kapalı tutuluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir heyetin, Venezuela'da 2019'da kapatılan büyükelçiliğin yeniden açılma olasılığını değerlendirmek üzere Caracas'a ziyarette bulunduğu açıklanmıştı.

