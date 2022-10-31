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Gündem TOGG almak için resmen sıraya girdiler!
Gündem

TOGG almak için resmen sıraya girdiler!

Yerli otomobil TOGG'u satın almak için Türk iş dünyası sıraya girerken, Türkiye'nin en büyük STK Başkanları, "Araçla gurur duyuyoruz, mutlaka almak istiyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 11:29:00 - 2022-10-31 11:30:34
TOGG almak için resmen sıraya girdiler!

Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıldönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Togg'un Gemlik Kampüsü'nün açılması, iş dünyasında da büyük heyecan yarattı. Türkiye'nin gücü ve potansiyeli sayesinde "yapılamaz" denileni yapmayı başardığını söyleyen iş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşları, araç satışa sunulmadan sipariş vermek için sıraya girdi.

Sabah'ın haberine göre, Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması beklenen araçların ülke ekonomisinin vitesini yükselteceğini söyleyen STK başkanları, sipariş vermek için şimdiden gün saymaya başladı.

ASKON Başkanı/ Orhan Aydın: ASKON olarak ilk etapta 5 bin adet almak istediğimizi bildirdik. Ancak eğer bize daha fazla kota verilirse bu sayıyı 10 bin adete kadar çıkarabiliriz. Çünkü Togg, Türkiye Yüzyılı vizyonunun marka yüzlerinden biri olacaktır.

Uluslararası arenada Türkiye'nin vitrin ürünlerinden olacağı gibi beraberinde otomotiv yan sanayisine bağlı birçok sektöre de büyük canlılık katacaktır. Dünyadaki otomobil üreticilerinin yatırım planlamalarına baktığımızda gelecek 10 yılda, 300 milyar dolar kadar yatırım bütçesi ayırdıklarını görüyoruz.

GURUR DUYUYORUZ: Küresel güç olmak istiyorsak bu pazarda biz de kendi yerli otomobilimizle olmalıyız. Bu projeyle gurur duyuyoruz.

İTO Başkanı/ Şekib Avdagiç: Gemlik'te seri üretim bandından çıkacak her Togg, ekonominin vitesini de yükseltecek. Togg araçlarından İTO ve tüm iştiraklerimiz için almak istiyoruz. Sayıyı henüz netleştirmedik. İTO'nun Teknopark İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi gibi ortağı olduğu birçok kurum ve kuruluş bulunuyor. Türkiye'nin gücü ve potansiyeli, imkânsız denileni başarma kabiliyetine sahiptir. Bunu çok iyi biliyoruz.

Cumhuriyetimizin 99'uncu yılında bu yüksek başarıya şahitlik etmek hepimizin için gurur verici. TOBB ve iş dünyasının saygın mensupları, özel sektörümüzün bir otomobil markası oluşturma konusunda gösterdiği beceriyi ispat etmektedir.

Vizyonu ve kararlılığının Togg'u bir hayal olmaktan çıkartıp, ayakları yere basan bir proje haline getiren Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese millet olarak şükran borçluyuz.

65 yıldır millet olarak özlemini çekiyorduk

MÜSİAD Başkanı/ Mahmut Asmalı: Togg sayesinde 60-65 yıldır özlemini çektiğimiz yerli araç üretiliyor. "Türkler yapamaz, başaramaz, tasarımını yapamaz, beceremeyeceksiniz" denilen bir tesisin, bir markanın doğuşuna şahitlik ediyoruz.

Otomobil alımı nedeniyle yurt dışına ciddi paralar ödüyoruz ve bu durum cari açık oluşturuyor. Türkiye'nin dış ticaretine çok büyük bir katma değer sağlayacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı/ İbrahim Burkay: Togg Bursa'nın kilogramda 4.5 dolar ihracat rakamını 8 dolara çıkararak ilimizin ekonomisini de uçuracak. 40 milyar dolar ihracat rakamını yakalayacağız.

Yükselen Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 firma Togg için üretime başlıyor. Bu yatırımla Bursa'daki 7 bin otomotiv yan sanayi şirketi dönüşümünü başlattı.

DEİK Başkanı/Nail Olpak: Elektrikli otomobilde pazar şartları ve teknolojisi yeni yeni gelişiyor. Biz, böyle bir dönemde bu süreci yakaladık. İçinde mobilitenin, teknolojinin her yönüyle olduğu bir sistemden bahsediyoruz.

Bu anlamda heyecan verici. Elbette böyle bir araçta yüksek teknik özellikler, albeni, görselliğin yanı sıra ve uygun fiyatı da bekleriz.

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Yorumlar

Fehmi

TOGG nereden çıktı bir 60 yıl daha hayal kursaydık.
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