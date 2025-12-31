TOGG Açılımı Nedir? Türkiye'nin Otomobili Ne Anlama Geliyor?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun kısaltması olan TOGG, ülkenin otomotiv sektöründeki en büyük projelerinden biri olarak 28 Haziran 2018 tarihinde kuruldu. Ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobilini üretmek amacıyla hayata geçirilen bu girişim, kuruluşundan itibaren vatandaşların ilgi odağı haline geldi. TOGG, sadece bir araç markası değil, aynı zamanda Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait olan küresel rekabet gücüne sahip ilk elektrikli otomobilini temsil etmektedir.

TOGG Ortakları Kimlerdir ve Nasıl Kuruldu?

TOGG, yüksek sermayeli bir yatırım gerektirdiği için altı büyük kuruluşun iş birliğiyle kurulmuştur. "TOGG ortakları kimler" sorusunun cevabı; Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olarak sıralanmaktadır. Bu ortaklık yapısı, projenin finansal gücünü ve ulusal çapta sahiplenilmesini sağlamıştır. Üretim tesisi Bursa'da kurulmuş olup, başlangıçta %51 yerlilik oranı hedeflenmiş ve bu oranın ilerleyen yıllarda artırılması planlanmıştır.

TOGG’un tamamen elektrikli olarak tasarlanması, küresel otomotiv trendlerine uyum sağlama ve özellikle karbon ayak izini azaltma hedeflerini yansıtmaktadır. Bu yönüyle içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçiş sürecinde Türkiye'nin de söz sahibi olmasını amaçlamaktadır. TOGG’un teknik özellikleri arasında, opsiyonel olarak sunulan 300+ km veya 500+ km menzil sunan pil konfigürasyonları dikkat çekmektedir. Ayrıca hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikadan kısa sürede pilin %80'i doldurulabilmektedir. Yüksek performans beklentisini karşılamak üzere, dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemi 400 beygir güç üretirken, araç 0’dan 100 km/s hıza 4,8 saniyede ulaşabilmektedir.