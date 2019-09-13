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Tofaş'tan medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama

13 Eylül 2019 Cuma 17:33
Tofaş'tan medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ (Tofaş), basın-yayın organlarında çıkan, şirketin çalışma sürelerini ve üretim adetlerini önemli ölçüde azaltacağı yönündeki haberlere ilişkin kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmadığını duyurdu.

Tofaş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Basın-yayın organlarında, şirketimizin çalışma sürelerini ve üretim adetlerini önemli ölçüde azaltacağı yönünde haberler çıkmıştır. Planlanan mevcut üretim takvimimize göre yıl sonu üretim beklentimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde 31 Temmuz 2019'da faaliyet raporumuzda paylaşılan 2019 yılına ilişkin beklentilere paralel olup, Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır." denildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:33
  1. TOFAŞ

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