  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

TOFAŞ'tan ayrılan ABD'li basketbolcu Matt Lojeski, AEK ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:32:24 -
TOFAŞ'tan ayrılan ABD'li basketbolcu Matt Lojeski, AEK ile anlaştı

İSTANBUL (AA) - Yunanistan'ın AEK Basketbol Takımı, TOFAŞ'tan ayrılan ABD'li skorer Matt Lojeski'yi kadrosuna kattı.

AEK Kulübü, 35 yaşındaki Lojeski ile bir yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Belçika'nın Okapi Aalst, Oostende, Yunanistan'ın Olympiakos, Panathinaikos takımlarında forma giyen tecrübeli basketbolcu, geçen sezon TOFAŞ'ta mücadele etmişti.

Şutör ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapan Lojeski, TOFAŞ formasıyla ING Basketbol Süper Ligi'nde 9,7 sayı, 3,4 ribaunt, 2,4 asist, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 10,6 sayı, 2,9 ribaunt, 2,6 asist ortalamaları yakalamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı