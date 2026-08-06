  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cevdet Yılmaz’dan emperyalist odakların uykusunu kaçıracak açıklama! Türkiye iç cephesini tahkim ediyor! Türk bilim insanı Google Gemini'in başına geçti! Ekranlardaki ahlaksızlık gerçek hayata sıçradı! Reşit olmayan kızla dizi oyuncusu babası tarafından yakalandı Sıcaklık 40 dereceye dayandı! 27 kentte kırmızı alarm verildi Ali Rıza Demircan Cumhurbaşkanı'na verilen mesajı yazdı! TÜGVA gençliğinden salavatlı karşılama CHP'li belediyede pes dedirten tablo! Başkanın testinde esrar, yardımcısında kokain tespit edildi Binlerce taraftar havalimanını bordo-maviye boyadı! Trabzon’da Salah fırtınası Netanyahu'dan Trump'a tarihi rest! "Anlaşma olsun ya da olmasın..." Özgür Özel, 7 günde halktan ne kadar topladı? Vatandaşa ‘Yetmez! Daha çok gönderin’ çağrısı Lübnan'da işgal askerlerine ölümcül tuzak! Patlamada bilanço ağır: 2 Ölü 7 Yaralı
Spor TOFAŞ yeni sezon öncesi 10 maça çıkacak!
Spor

TOFAŞ yeni sezon öncesi 10 maça çıkacak!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
TOFAŞ yeni sezon öncesi 10 maça çıkacak!

Basketbol Süper Ligi ve EuroCup’ta mücadele edecek TOFAŞ, yeni başantrenör Massimo Cancellieri yönetiminde sezon çalışmalarına başlayacak. Bursa ve Antalya’daki hazırlık sürecinde güçlü rakiplerle karşılaşacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 2026-2027 sezonu hazırlık ve kamp takvimi açıklandı.

 

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve BKT EuroCup'ta mücadele edecek TOFAŞ Basketbol Takımı'nın 2026-2027 sezonu hazırlık ve kamp programı açıklandı. Mavi-yeşilliler, yeni başantrenör Massimo Cancellieri yönetiminde 13 Ağustos'ta sezon hazırlıklarına başlayacak. Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacak TOFAŞ, ilk hazırlık maçında 22 Ağustos'ta Glint Körfez Basket'i ağırlayacak. Mavi-yeşilliler, 26 Ağustos'ta Bursaspor Basketbol ile Bursa'da karşılaştıktan sonra 29 Ağustos'ta Beşiktaş Basketbol ve 1 Eylül'de Fenerbahçe Basketbol ile İstanbul'da hazırlık maçına çıkacak.

 

Hazırlıkların ikinci etabı için 2 Eylül'de Antalya'ya geçecek TOFAŞ, 2-12 Eylül tarihleri arasında burada kamp yapacak. Antalya kampında 5 Eylül'de Galatasaray MCT Technic, 6 Eylül'de Lokomotiv Kuban, 9 Eylül'de U-BT Cluj-Napoca ve 12 Eylül'de CSKA Moskova ile hazırlık maçları oynayacak. Antalya kampının ardından Bursa'ya dönecek olan TOFAŞ, 18-19 Eylül tarihlerinde Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenecek 26'ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. Turnuvada TOFAŞ'ın yanı sıra Trabzonspor Basketbol, Galatasaray MCT Technic ve Bursaspor Basketbol mücadele edecek.

Khalid El-Amin’in oğlu Karşıyaka’da!
Khalid El-Amin’in oğlu Karşıyaka’da!

Spor

Khalid El-Amin’in oğlu Karşıyaka’da!

Karşıyaka Basketbol için can suyu kampanyası! İlk destek 5 milyon TL oldu
Karşıyaka Basketbol için can suyu kampanyası! İlk destek 5 milyon TL oldu

Spor

Karşıyaka Basketbol için can suyu kampanyası! İlk destek 5 milyon TL oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23