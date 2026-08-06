TOFAŞ yeni sezon öncesi 10 maça çıkacak!
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Basketbol Süper Ligi ve EuroCup’ta mücadele edecek TOFAŞ, yeni başantrenör Massimo Cancellieri yönetiminde sezon çalışmalarına başlayacak. Bursa ve Antalya’daki hazırlık sürecinde güçlü rakiplerle karşılaşacak.
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 2026-2027 sezonu hazırlık ve kamp takvimi açıklandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve BKT EuroCup'ta mücadele edecek TOFAŞ Basketbol Takımı'nın 2026-2027 sezonu hazırlık ve kamp programı açıklandı. Mavi-yeşilliler, yeni başantrenör Massimo Cancellieri yönetiminde 13 Ağustos'ta sezon hazırlıklarına başlayacak. Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacak TOFAŞ, ilk hazırlık maçında 22 Ağustos'ta Glint Körfez Basket'i ağırlayacak. Mavi-yeşilliler, 26 Ağustos'ta Bursaspor Basketbol ile Bursa'da karşılaştıktan sonra 29 Ağustos'ta Beşiktaş Basketbol ve 1 Eylül'de Fenerbahçe Basketbol ile İstanbul'da hazırlık maçına çıkacak.
Hazırlıkların ikinci etabı için 2 Eylül'de Antalya'ya geçecek TOFAŞ, 2-12 Eylül tarihleri arasında burada kamp yapacak. Antalya kampında 5 Eylül'de Galatasaray MCT Technic, 6 Eylül'de Lokomotiv Kuban, 9 Eylül'de U-BT Cluj-Napoca ve 12 Eylül'de CSKA Moskova ile hazırlık maçları oynayacak. Antalya kampının ardından Bursa'ya dönecek olan TOFAŞ, 18-19 Eylül tarihlerinde Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenecek 26'ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. Turnuvada TOFAŞ'ın yanı sıra Trabzonspor Basketbol, Galatasaray MCT Technic ve Bursaspor Basketbol mücadele edecek.