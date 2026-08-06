Altından daha değerli: Ruslar o dağlarda buldu!

Rus bilim adamları, Hibin Dağları'ndaki Kirovskiy madeninde daha önce bilinmeyen ve altından daha değerli olduğu belirtilen yeni bir mineral keşfetti. Yeni minerale "Kola Ashcroftine" (Kola Aşkroftin) adı verildi.

Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada ülkede daha önce bilinmeyen yeni bir mineralin keşfedildiğini duyurdu.

Bakanlığın Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre, yeni mineral Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Kola Bilim Merkezi, St. Petersburg Devlet Üniversitesi ve Fersman Mineraloji Müzesi araştırmacıları tarafından Hibin Dağları bölgesindeki Kirovskiy Madeni'nde bulundu.

Bilim insanları, söz konusu maddenin daha önce bilimsel literatürde kayıt altına alınmadığını belirterek, yeni minerale "Kola Ashcroftine" adını verdiklerini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, bu mineralin itriyum adlı nadir toprak elementi içerdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu mineral yalnızca estetik açıdan dikkat çekici bir taş değil, aynı zamanda Dünya kabuğunun kimyasal geçmişini barındıran bir arşiv niteliğindedir. Yapısında itriyum, silikon, potasyum ve sodyumun yanı sıra tek bir kristal içinde periyodik tablodaki çok sayıda elementi barındırmaktadır."

Açıklamada ayrıca, yalnızca mineralin dış yüzey tabakasının ortalama değerinin milimetre başına 145 ABD doları olduğu ve bunun altının değerini önemli ölçüde aştığı ifade edildi.

Kola örneğinin ayrıca kalsiyum, manganez ve flor içerdiği belirtilirken, kristal yapısının bilinen mineraller arasında en karmaşık kristal yapılardan biri olduğu kaydedildi.

Klasik Ashcroftite ise pembe renkli, şeffaf, kırılgan ve son derece nadir görülen bir silikat minerali olarak biliniyor. En büyük yatakları Grönland'da bulunurken, Kanada ve İtalya'da da rastlanıyor.