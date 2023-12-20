  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tofaş Otomobil Fabrikasında çatal bıçaklı eylem
Ekonomi

Tofaş Otomobil Fabrikasında çatal bıçaklı eylem

Yeniakit Publisher
2023-12-20 10:59:00 - 2023-12-20 11:05:37

Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş Otomobil Fabrikasında toplu iş sözleşmesindeki zam oranını beğenmeyen işçiler fabrika yemekhanesinde çatal bıçakları masaya vurarak eylem yaptı. İşverenin yüzde 35'lik zam teklifini reddeden işçiler eylem başlattılar.

MESS sendikası tarafından 2023 - 25 toplu iş görüşmeleri sonrası yüzde 35'lik ücret zammını beğenmeyen Tofaş işçileri fabrika yemekhanesinde bir araya gelip yüzde 35'lik ücret zammı teklifine tepki gösterdi. Türk Metal Sendikası adına yemekhanede işçilere bildiri okuyan Türk Metal Sendikası Tofaş Bölge Sorumlusu Mustafa Molla, "2023 - 25 toplu iş sözleşmelerinde 3,5 ayı geride bıraktık. Bu zaman zarfında elimizde sadece işveren sendikası MESS tarafından bize dayatılan yüzde 35'lik bir ücret zammı teklifi var. Yoksulluğun alıp başını gittiği, enflasyon canavarının ücretlerimizi erittiği bir dönemde onca görüşmeye rağmen bize diretilen yüzde 35'lik komik ücret zammını Türk Metal Sendikası olarak kabul etmiyoruz. Eylemlerimize bugün buradan başlıyoruz" dedi.

Ardından yemekhanedeki işçiler ellerindeki çatal bıçakları hep birlikte masalara vurup ücret zammına bu şekilde tepki gösterdiler.

İrlanda'da bıçaklı saldırı sonrası ortalık karıştı! Polisle çatışıp araçları ateşe verdiler
İrlanda'da bıçaklı saldırı sonrası ortalık karıştı! Polisle çatışıp araçları ateşe verdiler

Dünya

İrlanda'da bıçaklı saldırı sonrası ortalık karıştı! Polisle çatışıp araçları ateşe verdiler


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bıçaklı kavgaya müdahale eden polis yaralandı
Bıçaklı kavgaya müdahale eden polis yaralandı

Yerel

Bıçaklı kavgaya müdahale eden polis yaralandı

Bir dönem kanlı bıçaklı olduğumuz Arap ülkesi gözünü Türkiye'ye çevirdi! SİHA, tank, füze, savaş gemisi için her an kapımızı çalabilirler
Bir dönem kanlı bıçaklı olduğumuz Arap ülkesi gözünü Türkiye'ye çevirdi! SİHA, tank, füze, savaş gemisi için her an kapımızı çalabilirler

Gündem

Bir dönem kanlı bıçaklı olduğumuz Arap ülkesi gözünü Türkiye'ye çevirdi! SİHA, tank, füze, savaş gemisi için her an kapımızı çalabilirler

Belediye otobüsünde bıçaklı kavga!
Belediye otobüsünde bıçaklı kavga!

Aktüel

Belediye otobüsünde bıçaklı kavga!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23