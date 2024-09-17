  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tofaş kazada hurdaya döndü: 1 kişi yaralandı!
Gündem

Tofaş kazada hurdaya döndü: 1 kişi yaralandı!

Yeniakit Publisher
2024-09-17 10:02:50 - 2024-09-17 10:02:50

Hatay’ın Antakya ilçesinde başka bir araçla çarpışan ve hurdaya dönen Tofaş’ın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Antakya – Reyhanlı yolu Bedirge Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerleyen 31 AKL 920 plakalı Tofaş marka otomobil ile 34 CKZ 005 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Tofaş marka otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralanırken diğer otomobildeki sürücü hafif yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı hurdaya dönen araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

Merakla beklenen özellik geliyor! Whatsapp'ta artık para kazanma dönemi
Merakla beklenen özellik geliyor! Whatsapp'ta artık para kazanma dönemi

Teknoloji

Merakla beklenen özellik geliyor! Whatsapp'ta artık para kazanma dönemi

Sosyal medyanın diline düştü! Aylık 60 bin TL kazanç ile herkesin dikkatini çekti
Sosyal medyanın diline düştü! Aylık 60 bin TL kazanç ile herkesin dikkatini çekti

Aktüel

Sosyal medyanın diline düştü! Aylık 60 bin TL kazanç ile herkesin dikkatini çekti

Feci kaza: Lüks otomobil ikiye bölündü
Feci kaza: Lüks otomobil ikiye bölündü

Yerel

Feci kaza: Lüks otomobil ikiye bölündü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23