TOFAŞ, Hırvat basketbolcu Tomislav Zubcic'i transfer etti

BURSA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Hırvatistan Milli Takımı oyuncusu Tomislav Zubcic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu Rusya'nın Enisey takımında geçiren, 21 Aralık'tan bu yana takımla deneme antrenmanlarına katılan 30 yaşında ve 2,11 metre boyundaki Tomislav Zubcic ile anlaşma sağlandı.

Basketbol kariyerine ülkesi Hırvatistan'ın Zadar takımında başlayan, 2012'de Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Toronto Raptors tarafından draft edilen Zubcic, Avrupa kupalarında birçok maçta forma giydi.

Dört numara pozisyonunda görev yapan Zubcic, geçen sezon Enisey formasıyla çıktığı 10 ULEB Avrupa Kupası maçında 16,6 sayı, 6,1 ribaunt, 2,5 asist ve 1,3 top çalma ortalamaları yakaladı. VTB Ligi'nde ise 16 maçta forma şansı bulan Zubcic, 15,5 sayı, 5,7 ribaunt, 2,1 asist ve 1,1 top çalma istatistiklerine imza attı.