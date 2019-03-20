TOBB’dan Kapıköy’e 112 milyonluk yatırım

Van Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İran İslam Cumhuriyeti Hoy kenti Valisi Mohammed Abedi’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Pekcan, ticaret tüm dünyada zenginliğin temeli olduğuna işaret ederek “Bizim de görevimiz ticaretin önündeki engelleri kaldırmak.Gümrüklerde hızlı kolay ticaretin yapılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Gümrüklerimiz ne kadar emniyetli ve hızlı olursa ticaretimiz ve büyümemiz o kadar hızlı olur. İran ile olan kara hudut kapılarının modernizasyonuna çok önem verdik. En kısa sürede Gürbulak sınır kapımızın modernizasyonuna da başlayacağız” dedi. Kapıköy Gümrük Kapısı’nın aynı zamanda Türkiye’yi Asya’ya bağlayan kapı olduğunu belirten Bakan Pekcan, İran Hoy Bölgesi Valisi’nden karşı taraftaki yolun biran önce bitirilmesini istedi.

Kapıköy Gümrük Kapısı için, 112 milyon lira yatırım yaptıklarını vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da Van’ı ve Türkiye’yi, İran’a ve Asya’ya daha güçlü bir şekilde bağlayacak, bu topraklara daha fazla refah ve zenginlik getirecek, çok önemli bir adım attıklarını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, “Ticaretin rotasını, yeniden bu coğrafyaya çevirmeyi hedefledik. Kapıköy Sınır Kapısıyla, bu hedefimize bir adım daha yaklaştık” dedi.