TOBB'dan kadın girişimcilere destek

TOBB , kadın girişimciler için yeni bir teşvik programı açıkladı. Pandemi döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini desteklemek ve tüketicileri ihtiyaçlarını küçük işletmelerden karşılamaya davet etmek üzere hayata geçirilen "Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" kampanyasının devamı niteliğinde olan program ile bin kadın girişimciye satışlarını artırmak amacıyla kartlı ödemeyi kolaylaştırmak için POS cihazı desteği sağlanacak. Avrupa KOBİ Haftası kapsamında geliştirilen kampanya, kadın girişimcilerin nakit ile ödemeyi tercih etmeyen kart sahiplerine de ulaşabilmesi hedefiyle işletmelerinin kartlı ödemeyi kabul etmesini kolaylaştırmayı ve bu yolla Türkiye'de kadın girişimciliğini desteklemeyi amaçlıyor.

Kadın girişimciler kampanyadan yararlanmak için KOBİ'lerin dijitalleşme konusunda kapsamlı ürün, hizmet ve eğitimlere 31 Aralık’a kadar başvuru yapabilecek. Kriterlere uyan ve belirlenen tarihler arasında ilk kez POS cihazı satın almış bin kadın girişimci kampanyadan yararlanabilecek.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nüfusumuzun yarısı kadın iken, çalışma hayatının 3'te 1'ini kadınlar oluşturuyor. Girişimcilere baktığımızda ise her 10 girişimciden 1'i kadın girişimci oldu. Bu oran geçmişte yüzde 4'tü, bugün geldiğimiz noktada yüzde 10 seviyesine ulaşabildik. Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşabilmesi için kadınların ekonomiye daha çok entegre olması gerekiyor. Girişimciler arasındaki kadın girişimcilerin sayısının artması gerekiyor. İşte bu vizyonla kadın girişimciliğini artırmak amacıyla 2007 yılında 81 ilde örgütlü olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nu kurduk. Ülkemizde kadın girişimci sayısının artışında şüphesiz ki TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun payı var” dedi.