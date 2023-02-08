TOBB'dan deprem bölgelerine 146 tır yardım malzemesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), deprem bölgelerinde yaraları sarmak için AFAD koordinasyonunda başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde 365 oda ve borsa, yapılan ayni yardımlar ve iş makinelerini, tırlarla deprem bölgesine sevk etti.

TOBB, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı. AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde 365 oda ve borsa, firmalar tarafından yapılan ayni yardımlar ve iş makinelerini, tırlarla deprem bölgesine sevk edildi.

Tırlarda, deprem bölgesinden gelen talepler çerçevesinde jeneratör, iş makinesi, çadır, tüplü soba, ısıtıcı, battaniye, hazır yemek, konserve, sandviç, paket ekmek, kaban, bisküvi türleri, aydınlatma malzemeleri, kahvaltı paketleri, bebek maması, bebek bezi, yatak, yorgan, mont, ayakkabı, giyim eşyası, su, süt, bakliyat, gıda ürünleri, hijyen ve temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Yardımlar, TOBB'da kurulan kriz masasından koordine ediliyor.

146 YARDIM TIRI BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

7 Şubat tarihi itibarıyla; 87 tır gıda, su ve ihtiyaç malzemesi, 59 tır giysi ve battaniye, 23 bin 923 adet ısıtıcı, 40 adet iş makinesi, vinç, jeneratör ile 65 adet konteyner bölgeye ulaştırıldı.

TOBB tarafından nakdi yardım kampanyası da başlatıldı. Kampanya, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu imzasıyla 81 ilde tüm oda ve borsalara gönderilen yazıyla duyuruldu.