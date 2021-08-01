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Ekonomi TOBB’dan 5 milyon liralık destek
Ekonomi

TOBB’dan 5 milyon liralık destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yanan ormanları eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon lira destek verdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 20:04:00 -
TOBB’dan 5 milyon liralık destek

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından orman yangınları nedeniyle yaptığı paylaşımda, milletin yanında olduklarını bildirdi. Birlikten güç ve umut doğacağını aktaran Hisarcıklıoğlu, “Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon lira destek veriyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ise yangın nedeniyle kaybedilen ormanlık alanlara fidan dikimi için seferberlik başlattı. TİM, ihracat ailesini, yangında zarar gören orman bölgelerinde geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturmaya davet etti.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) da yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için fidan bağışı kampanyası başlattı.

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