  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TOBB’a bağlı borsalardaki işlemler dijitalleşiyor
Ekonomi

TOBB’a bağlı borsalardaki işlemler dijitalleşiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı borsaların bünyesinde bulunan belgeler ile kurum ve kuruluşların altyapıları kullanılarak elektronik ortamda erişilebilen bilgilere ilişkin belgelerin talep edilmesi uygulaması sona eriyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 10:23:00 -
TOBB’a bağlı borsalardaki işlemler dijitalleşiyor

TOBB tarafından hazırlanan Borsa Muamelat Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Birliğe bağlı borsaların görevleri kapsamında yapacakları her türlü işlemde başvuru sahiplerinden istenen belgelerden, borsa bünyesinde bulunanlar ile kurum ve kuruluşların altyapıları kullanılarak elektronik ortamda erişilebilen bilgilere yönelik belgeler talep edilmeyecek.

Borsa hizmet standartları, mevzuat değişiklikleri doğrultusunda güncel olarak tutulacak. Bu standartlara uygun şekilde, ilgililerin başvurusunu alma ve bilgi talebini karşılama, süreçleri takip etme ve sonuçlandırma, yazılı ve sesli bilgilendirme faaliyetlerinde bulunma işlemlerinin, mevcut veri tabanlarına uyumlu biçimde elektronik ortamda da gerçekleştirilmesi sağlanacak. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli general FETÖ'cüleri sevindirdi
Gündem

Emekli general FETÖ'cüleri sevindirdi

AK Parti hakkında skandal açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk'ün sözleri FETÖ'cü Aktifhaber'i adeta mest etti...
Kentte büyük heyecan! Müjde sonrası Erdoğan'a teşekkür gecikmedi
Gündem

Kentte büyük heyecan! Müjde sonrası Erdoğan'a teşekkür gecikmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yapım işinin ek yatırım programına alınması talimatını verdiği Çömlekköy Barajı, 56 bin 500 dönüm ara..
AFAD, 5 şiddetindeki depremi duyurdu
Gündem

AFAD, 5 şiddetindeki depremi duyurdu

AFAD, KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay