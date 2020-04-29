TOBB “Nefes Kredisi 2020” Kars’ta tanıtıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve DnzBank işbirliği ile hayata geçirilen TOBB “Nefes Kredisi 2020”nin tanıtımı Kars’ta gerçekleştirildi.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığınca açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, KOBİ’lere düşük faizli kredi sağlamak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) hayata geçirilen TOBB ‘Nefes Kredisi 2020’nin tanıtımı Kars’ta yapıldı.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında düzenlenen toplantıya; Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Kars Ticaret Borsası Başkanı Metin Durmuş, Kars Şube Müdürü Habip Güzel ile Arpaçay Şube Müdürü Tuba Yokuş Karakoç, Kağızman Şube Müdürü Suat Kurt, Sarıkamış Şube Müdürü Erhan Delikkaya, Selim Şube Müdürü Volkan Akça ve basın mensupları katıldı.

TOBB “Nefes Kredisi 2020”nin tanıtım toplantısında konuşan Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, pandemi salgını sonrası küresel ekonominin yeni bir hal alacağını ifade etti.

Alibeyoğlu, “İş yapma biçimleri değişecek, rekabet daha da kızışacak. İşte bu bilinçle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) bu işi bir seferberlik gibi gördü ve salgının ilk gününden beri gece gündüz demeden çalışıyor. Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ni yeniden devreye alıyoruz. Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan küçük işletmelerimiz üye oldukları Oda ve Borsalardan alacakları üyelik belgesi ile banka şubesine başvurabilecekler. İlla oda-borsalara gitmelerine de gerek yok” dedi.

Alibeyoğlu, “Dijital ekonominin nimetlerinden faydalanarak TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da belgelerini alabilecekler. Ayrıca 2 hafta sonra kamu bankalarının da projeye katılımını bekliyoruz. TOBB Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin ila 100 bin arasında değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı şu: 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak. Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin %80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Bu projeyle inşallah istihdamın, üretimin öncüsü küçük işletmelerimizi rahatlatacağız. Projenin tüm Kars İl ve İlçe Kobilerine hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.