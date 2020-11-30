  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TOBB İklimlendirme Meclisi temsilcileri Kovid-19 aşılarının taşınması ve saklanmasına hazır
Ekonomi

TOBB İklimlendirme Meclisi temsilcileri Kovid-19 aşılarının taşınması ve saklanmasına hazır

Açıklamadan: - "Türkiye'nin iklimlendirme sektörü, talepleri karşılayacak bilgi birikimi ve üretim yeterliliğine sahip" - "Sağlık Bakanlığının ihtiyaç belirlemesi durumunda soğuk zincir konusunda faaliyet gösteren firmalar kısa sürede ihtiyacı karşılayabilecek"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:47:50 -
TOBB İklimlendirme Meclisi temsilcileri Kovid-19 aşılarının taşınması ve saklanmasına hazır

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklimlendirme Meclisi temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının taşınması ve saklanması konusunda göreve hazır olduklarını bildirdi.

TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisinin "soğuk zincir" alanını temsil eden İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD), Soğutma Sanayi İş İnsanları Derneği (SOSİAD) ve Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19 aşılarının taşınmasına ve muhafazasına ilişkin bilgi verildi.

Kullanım aşamasına gelen bazı Kovid-19 aşılarının eksi 75 santigrat derecede taşınmasına ve korunmasına ihtiyaç olduğu konusunun sıklıkla dile getirildiği belirtilen açıklamada, bu şartların sağlanması için Türkiye'de yeterli bilgi ve kaynağın bulunmadığına yönelik hatalı bilgilendirme yapıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Türkiye'nin iklimlendirme sektörünün, gerek ülkeden gerekse dünyadan gelecek talepleri karşılayacak bilgi birikimi ve üretim yeterliliğine sahip olduğu vurgulanarak, "Sağlık Bakanlığımızın bu yönde vereceği görevleri bekliyoruz. Bakanlığın ihtiyaç belirlemesi durumunda soğuk zincir konusunda faaliyet gösteren firmalar kısa sürede ihtiyacı karşılayabilecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Aşıların dış ve iç lojistik esnasında gerekli donanımların yerli sanayi tarafından karşılanabileceği bilgisi verilen açıklamada, İstanbul'da yapılan pandemi hastanelerinin hijyenik klima sistemlerinin üretim ve mekanik montajlarının 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlamasının sektör için önemli bir referans olduğunun altı çizildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı
Siyaset

Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi bazı komplo teorisyenlerine malzeme çıkardı. B..
Savaş gemileri meydana çıktı! 5 ülke Türkiye'ye karşı birleşti
Dünya

Savaş gemileri meydana çıktı! 5 ülke Türkiye'ye karşı birleşti

Mısır, GKRY, BAE, Yunanistan ve Fransa Mısır açıklarında 6 Aralık'a kadar sürecek tatbikata resmen başladı.
Trump'tan Biden açıklaması: Bu olamaz
Dünya

Trump'tan Biden açıklaması: Bu olamaz

ABD Başkanı Donald Trump, "Joe Biden 80 milyon oy almış olamaz, buna inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay