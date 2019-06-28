TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları 2019 YÖK atlas

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 2019 TOBB Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas. Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 2019, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanlarını ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi taban puanları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji taban puanları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih taban puanları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi taban puanları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisat taban puanları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşletme taban puanları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik taban puanları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstriyel Tasarım taban puanları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı taban puanları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık taban puanları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi taban puanları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği taban puanları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanları

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği taban puanları

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)

Kafkas Üniversitesi taban puanları 2019 Kars Kafkas Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Munzur Üniversitesi taban puanları 2019 Tunceli Munzur Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas