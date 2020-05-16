TOBB başkanından ‘yeni normal‘ mesajları

Covid-19 korkusunun e-ticareti büyüttüğüne dikkat çeken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yeni normale geçişin ardından da bu eğilim devam edecek” dedi. E-ticaretin bir alışkanlık haline geleceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bu nedenle firmalarımız ürünlerini ve hizmetlerini sanal ortama taşımaya odaklanmalılar” uyarısında bulundu.

Dijitalleşme hızlanacak

Yeni dönemde şirketlerin dijitalleşmeye yöneleceklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Sabit ofisler ve binalar geri planda kalacak. Seyahatler de öyle. Görüntülü görüşmelerin, video konferansların ise önemi artacak. Bazı insanlar, evlerinden çalışmaya devam edecekler. Akıllı otomasyon teknolojileri ve e-ticaret öne çıkacak. Dolayısıyla kamu ve özel sektör için dijitalleşmenin hızlanması gerekecek. Ayrıca ürünlerinin hikâyeleri olan şirketler başarı elde edecekler. Örgütlenmelerini dijital teknolojilere adapte edebilenler öne geçecekler.”

Atik olmak gerekiyor

“Üretimi devam ettirmek için ‘insansız karanlık fabrika’ sisteminin yaygınlaşması, tedarik zincirinin teknolojiyle takip ve yönetimi hız kazanacak” ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Global tedarik zincirleri yerele geri dönecek. Bundan böyle ürünü satılacağı ülkelere yakın yerlerde üretmek esas olacak. Haliyle üç boyutlu yazıcılar ve katmanlı üretim önem kazanacak. Bu sistemde esnek ve atik olmak rekabet avantajı sağlayacak. Tüm sektörlerde hijyen standartları yeniden ele alınacak. Hijyenin kaygılarıyla seyahat etmek eskisinden çok zaman alacak ve daha pahalı olacak. Bu da uluslararası iş ilişkilerinin gelişmesini yavaşlatacak. Dijital araçlarla yeni iş yapma biçimleri öne çıkacak. Ancak aşı bulunana kadar mevcut ilişkileri güçlü olanlar avantaj kazanacak.”

Hisarcıklıoğlu, normalleşme sürecini iyi bir şekilde planlayıp yöneten firmaların güçlerine güç katacaklarını sözlerine ekledi.