0553 313 94 23
impression

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan flaş sözler: 15 Temmuz'da 'dost' dediğimiz kimse yoktu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "2016 yılından bu yana görüyorsunuz, başımıza bir sürü hadise geldi. 15 Temmuz'da sokakta bu millet vardı. 80 milyon o gece sokaktaydı. Ama 'dost' dediğimiz kimse yoktu." dedi.

09 Kasım 2018 Cuma 22:29
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan flaş sözler: 15 Temmuz'da 'dost' dediğimiz kimse yoktu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat HisarcıklıoğluEskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Eskişehir'in eğitimiyle, kültürüyle, sanayisiyle Anadolu'nun göz bebeği bir kent olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Tüm bunlara rağmen iş hayatında hem ayakta kalacaksın hem dereceye girip ödül alacaksın. Bu herkesin harcı değil. Bu nedenle buradaki müteşebbis dostlarımın hepsiyle iftihar ediyorum. Bizlerin sıkıntılı günleri oluyor mu? Oluyor. Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri biz atlattık. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmaz. Bu tümseği aşacağız. Tümseği çıkarken biraz zorlanırız ama tümsekten inerken hızla ineriz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberliğin muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bunu yaparsak hep beraber kazanırız, yapamazsak kaybederiz. Birbirimizi ötekileştirmeyelim. Birbirimizi sevelim. Bizim bizden başka dostumuz yok. 2016 yılından bu yana görüyorsunuz, başımıza bir sürü hadise geldi. 15 Temmuz'da sokakta bu millet vardı. 80 milyon o gece sokaktaydı. Ama 'dost' dediğimiz kimse yoktu." ifadesini kullandı.

'Eskişehir'in geleceği daha parlak olacak'

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da Eskişehir'in tarih boyunca Anadolu'nun batıya açılan kapısı olduğuna değinerek, kentin bu özelliğinin sanayinin gelişmesine de önemli katkı sağladığını kaydetti.

Kentteki sanayinin ihracat oranının her geçen gün artış gösterdiğini anlatan Çakacak, "Eskişehir Sanayi Odasına üye kuruluşların ihracat tutarı 2 milyar doları aşmıştır. Gerek Sanayi Odası gerek Ticaret Odası gerek üniversiteler ve diğer tüm aktörlerin desteğiyle Eskişehir'in geleceği daha parlak olacaktır." şeklinde konuştu.

Etkinliğe, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı ile diğer ilgililer katıldı.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 22:29
  1. Eskişehir
  2. Rifat Hisarcıklıoğlu
  3. 15 temmuz

YORUM YAZ

  • AlperAlper32 dk önce
    HÜDA-PAR lılar ölümüne meydana çıktılar ne oldu.Şu an güvenlik soruşturması nedeniyle hiçbiri meslek sahibi olamıyorlar ,yazık çok yazık.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Skandal gerçek ortaya çıktı! Yanlış cenazeyi defnemişler
  1. Skandal gerçek ortaya çıktı! Yanlış..
  2. İsveçli alçaktan Ezan'a hakaret!..
  3. Rus elçiden S-300 ve İsrail..
  4. Biberiye yağının inanılmaz faydaları
  5. Muzu uzun süre taze saklamak için ne..
  6. Hamas'tan kritik İsrail açıklaması:..
  7. Endonezya'dan kritik Rusya kararı:..
  8. Müjde verildi! Gelecek ay açılıyor
  9. Sahte bal nasıl anlaşılır?
  10. Börülce kansızlığa iyi geliyor!
  11. Yumurtanın taze olduğunu nasıl..
  12. Devlet Başkanı Riyad'da kayıplara..
  13. Çocuklarda astigmat tedavisi gecikirse..
  14. Emziren bir anneye nasıl destek olunur?
  15. Yaşınıza en uygun olan kremi..
  16. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan flaş..
  17. Tepsi ve kek kalıbı nasıl yağlanır?
  18. Şah damarı daralması belirtileri
  19. Kızılcık sos tarifi
  20. Yoğurt suyunun farklı kullanım alanları
CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol
Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol

Günün Karikatürü

9 Kasım 2018
Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
Alman'a inat, imza yarın!
Alman'a inat, imza yarın!