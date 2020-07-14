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Aktüel

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:

"FETÖ mensuplarına karşı vatan savunmasında iman dolu göğüslerini siper eden vatan evlatlarımızla hepimiz iftihar ediyoruz. Türk iş dünyası olarak, aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz" - "Türk milleti gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milli irade dışında bir seçeneğe de asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir"

Yeniakit Publisher
2020-07-14 10:55:17 -
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, FETÖ mensuplarına karşı vatan savunmasında göğüslerini siper eden vatan evlatlarıyla iftihar ettiklerini belirterek "Türk iş dünyası olarak, aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline yapılan alçakça saldırıyı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını bildirdi.

Milletin dirayetiyle Türkiye'yi kaba kuvvetle teslim almaya kalkışanlara karşı tarihi bir set çektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Türk milleti gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milli irade dışında bir seçeneğe asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağının görüldüğünü vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimiz cesaretle, ferasetle ve inançla vatan savunmasında yer almış ve bu milli direnişle yeni bir destana imza atmıştır. FETÖ mensuplarına karşı vatan savunmasında iman dolu göğüslerini siper eden vatan evlatlarımızla hepimiz iftihar ediyoruz. Türk iş dünyası olarak, aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını da yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız. Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz."

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