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Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Dünyanın en değerli arazisi akıllı telefonun ekranıdır
Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Dünyanın en değerli arazisi akıllı telefonun ekranıdır

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyanın en değerli arazisinin cep telefonu ekranları olduğunu savunarak, “Önemli olan burada yer kapabilmektir” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 15:04:00 -
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Dünyanın en değerli arazisi akıllı telefonun ekranıdır

Hisarcıklıoğlu, “Eskiden en işlek caddede mağaza, market sahibi olmak önemliydi. Şimdi cep telefonu ekranında yer alabilmek çok mühim. Peki dünyanın en değerli arazisi olan cep telefonu ekranında nasıl yer alabiliriz? Şirketinin veya ürününün ya mobil uygulaması olacak ya da geliştirilen mobil bir uygulamanın içerisinde yer alacaksın. Mobil uygulamalar tüketicilere, müthiş kolaylık sağlıyor. Mobil uygulamalar üzerinden şirket veya ürününüze ulaşılıp ulaşılamadığı tüketici tercihlerinde çok ama çok önemli. Bu birinci madde” şeklinde konuştu.

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