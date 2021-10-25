TMSF’nin Nurkay Makina ihalesine yoğun katılım

Sakarya Akyazı’daki fabrikasında KİLMAK markasıyla kaynak makinaları üreten şirketin fabrika binası, makina ekipman ve markalarından oluşturulan “Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ekonomiye ve istihdama katkı için düne kadar dört defa satışa çıkarılmıştı. İlk üç ihalede hiç teklif gelmezken, dördüncü ihalede verilen 9 milyon TL teklifi de TMSF uygun bulmamıştı.



Son olarak 15 milyon 800 bin TL muhammen bedelle beşinci defa satışa sunulan “Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün ihaleye, altı katılımcı tarafından ihaleye teklif sunuldu.



19 Ekim tarihinde TMSF binasında gerçekleştirilen ihalede, kapalı zarf usulüyle verilen tekliflerin açılmasıyla en yüksek teklifin 15 milyon 800 bin TL, en düşük teklifin ise 9 milyon 110 bin TL olduğu görüldü. İhale şartnamesi hükümleri gereğince, en düşük teklif sahibi elenerek, diğer beş katılımcı ile açık artırma aşamasına geçildi.

26 milyonluk teklif

Kapalı zarfta verilen 15 milyon 800 bin TL’lik teklif üzerinden başlayan açık artırmada, katılımcılar arasında yaşanan yoğun rekabetin ardından en yüksek teklif 26 milyon 78 bin TL’ye (KDV dahil) ulaştı. Böylece, TMSF tarafından bağımsız denetim şirketlerine yaptırılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen muhammen bedelin yüzde 40 üzerine de çıkılmış oldu.



TMSF Fon Kurulu tarafından da satış onaylandı.