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Ekonomi TMSF’den tasfiye sürecindeki tasarruf finansman şirketlerine atama
Ekonomi

TMSF’den tasfiye sürecindeki tasarruf finansman şirketlerine atama

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasarruf finansman şirketlerinin tasfiye sürecine ilişkin “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen 21 şirketin tasfiye komisyonu üyeliklerine Fon Kurulu’nun kararıyla atamalar yapılmış ve ilgili tasfiye komisyonlarınca süratle çalışmalara başlanmıştır” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 20:00:00 -
TMSF’den tasfiye sürecindeki tasarruf finansman şirketlerine atama

TMSF açıklamasında şunlar kaydedildi: “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (Kurul) 1 Temmuz 2021 tarih ve 9647 sayılı Kararı ile Kanunun Geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca tasfiyesine karar verilen 21 adet tasarruf finansman şirketine Kurulun 1 Temmuz 2021 tarih ve 9648 sayılı ve 8 Temmuz 2021 tarihli ve 9691 sayılı kararları ile tasfiye komisyonları atanmış ve tasfiye komisyonları tarafından anılan şirketlerin tasfiye işlemlerine başlanmıştır. Bu kez, 28 Temmuz 2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7333 sayılı kanun ile 6361 sayılı kanunun 50/A maddesinin ikinci fıkrasında değişikliğe gidilerek tasfiye komisyonunun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı gün, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen 21 şirketin tasfiye komisyonu üyeliklerine Fon Kurulu’nun kararıyla atamalar yapılmış ve ilgili tasfiye komisyonlarınca süratle çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu şirketlerin yaklaşık 407 şubesi, 2 bin 920 çalışanı ve 53 bin 500 müşterisi bulunmaktadır. Tasfiyesine karar verilen şirketlerle ilgili müşterilerin, alacaklılarının ve borçlularının bilgilendirilmesi için çağrı merkezi oluşturulmakta olup iletişim bilgileri yarın ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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